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Будет сносить с ног — синоптики предупредили об опасном ветре в Харькове завтра

11 октября 2024 23:29
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Харькове на завтра 12 октября от Укргидрометцентра.
Женщина гуляет в ветреную погоду. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Харькове в субботу 12 октября ожидается облачной. Осадков в течение суток не предполагается.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 12 октября

12 октября на территории Харьковской области ожидается переменная облачность. Во всех районах прогнозируется отсутствие существенных осадков. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах +6...+11 °C, а днем достигнет +18...+23 °C.

В Харькове ветер также будет юго-восточным со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составит +9...+11 °C, днем — +20...+22 °C.

Погода в Харькове 12 октября
Температурная карта. Фото: Метеопост

Прогноз пожарной опасности на 12 октября

12 октября погодные условия могут способствовать увеличению вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, особенно при наличии источников возгорания, таких как открытый огонь.

Пожарная опасность в Харьковской области. Фото Харьковский РЦГМ
Пожарная опасность в Харьковской области. Фото Харьковский РЦГМ

Ранее в Укргидрометцентре сообщалось, что в Украине в субботу, 12 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха будет колебаться от +17 до +22 °С. Также в некоторых регионах ожидаются сильные дожди.

Ранее мы писали, что в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет зима в Украине в 2024-2025 году и стоит ли бояться сильных морозов.

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