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Зноситиме з ніг — синоптики попередили про небезпечний вітер у Харкові завтра

11 жовтня 2024 23:29
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Харкові на завтра 12 жовтня від Укргідрометцентру
Жінка гуляє у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Харкові у суботу, 12 жовтня, очікується хмарною. Опадів протягом доби не передбачається.

Про це повідомило пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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12 жовтня на території Харківської області очікується мінлива хмарність. У всіх районах прогнозується відсутність істотних опадів. Вітер буде дути з південного сходу зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря коливатиметься вночі в межах +6...+11°C, а вдень досягне +18...+23 °C.

В Харкові вітер також буде південно-східним зі швидкістю 7–12 м/с. Температура вночі складе +9...+11°C, вдень — +20...+22°C.

Погода в Харкові 12 жовтня
Температурна карта. Фото: Метеопост

Прогноз пожежної небезпеки на 12 жовтня

12 жовтня погодні умови можуть сприяти збільшенню ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, особливо за наявності джерел займання, таких як відкритий вогонь.

Пожежна небезпека на Харківщині. Фото Харківський РЦГМ
Пожежна небезпека на Харківщині. Фото Харківський РЦГМ

Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що в Україні у суботу, 12 жовтня, очікується хмарна з проясненнями погода. Температура повітря коливатиметься від +17 до +22 °С. Також у деяких регіонах очікуються потужні дощі.

Раніше ми писали, що в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде зима в Україні у 2024-2025 році та чи варто боятися сильних морозів. 

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