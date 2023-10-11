Издевались над гражданскими и убегали от ВСУ: СХЕМЫ рассказали о харьковской кампании ППК "Редут"

Задержанные наемники ЧВК "Редут" (слева направо): Валентин Бич ("Рашид"), Михаил Иванов ("Покров"), Максим Вольвак ("Эскадра") и Руслан Колесников ("Булат"). Фото: скришот с видео

Журналисты использовали внутренние документы и мобильные телефоны наемников, оказавшихся в руках правоохранителей, чтобы установить хронологию как "редутовцы" попали на Харьковщину. Также расследователи рассказали о преступлениях, совершенных оккупантами на территории области.

Об этом говорится в их расследовании.

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Сентябрь 2022 был решающим для Украины, когда войска России начали отступать из Харьковской области. Но в это время в Балаклее остались отрезанные от основной группы русские наемники. Они скрывались в пустых домах, пытаясь добраться до линии фронта.

Фото с телефона наемника "Рашида". Фото: скриншот с видео

Фото с телефона наемника "Рашида". Фото: скриншот с видео 1 / 2

Четверо из этих наемников были задержаны Службой безопасности Украины в конце сентября. Их обвинили в пытках мирного населения в Харьковской области и нарушении законов и обычаев войны. Каждому из них было назначено 11 лет лишения свободы.

Эти наемники служили в батальоне "Волки", входившем в состав Частичного военного подразделения (ЧИК) "Редут". Один из внутренних документов батальона "Волки" указывает на их связь с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГРУ) и подписан "Г.Р.У. Батальон "Волки'".

Валентин Бич и Максим Вольвак рассказали журналистам, что служили в составе 16-й бригады спецназначения ГРУ и что "Волки" были лишь одним из подразделений спецназа. Они также подчеркнули, что батальоном "Волки" непосредственно руководил офицер ГРУ по имени Амур, который удалил распоряжение задерживать местных жителей. Трое граждан были подвергнуты поддержке наказаний, по которым наемники были осуждены.

Эти же наемники подтвердили, что попали в Украину через тренировочный полигон Тригуляй в Тамбовской области, который принадлежит учебному центру 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ГРУ.

Документы, к которым журналисты имели доступ, подтверждают ссылку "Волков" на ГРУ. Название "Редут" упоминается и в этих внутренних документах и в интервью с осужденными наемниками из батальона "Волки".

Журналисты проекта "Схемы" удалось идентифицировать 98 наемников из "Волков", многие из которых уже ранее указаны в базе данных "Миротворец" как участники российского вторжения в Украину. Некоторые из них ранее служили в ЧВК "Вагнер" и участвовали в боевых действиях в Сирии. По крайней мере, четверо идентифицированных "Волков" служили или все еще служат в ГРУ.

Журналисты также рассказали, что наемники снимали видео своих преступлений, включая воровство имущества местных жителей, нарушение собственности и другие правонарушения. Они также делились радостью от мародерства и хвалились, что забрали угнанные мотоциклы и автомобили. Видео подтверждают, что они руководствовались агрессивными мотивами и оправдывали свои действия, отыскивая "нацистов" и "биолаборатории".

Сейчас четыре наемника из батальона "Волки" находятся в украинском плену и отбывают наказание за свои действия. Их показания вместе с найденными внутренними документами и видеозаписями раскрывают больше о системе "Редут" и ее связи с ГРУ России.

Напомним, что журналисты "Радио.Свобода" идентифицировали около сотни бойцов и командиров так называемой ЧВК "Редут", принимавших участие в полномасштабном вторжении России в Украину. Среди них заключенные из российских колоний, "вагнеровцы", участники военных действий в Украине с 2014 года и в Сирии.