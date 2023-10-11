Знущались над цивільними та тікали від ЗСУ: СХЕМИ розповіли про харківську кампанію ПВК "Редут"

Затринні найманці ПВК "Редут" (зліва направо): Валентин Біч ("Рашид"), Михайло Іванов ("Покров"), Максим Вольвак ("Ескадра") та Руслан Колесников ("Булат"). Фото: Скришот з відео

Журналісти використали внутрішні документи та мобільні телефони найманців, які опинилися в руках правоохоронців, щоб встановити хронологію як "редутівці" потрапили на Харківщину. Також розлідувачі розповіли про злочини, які скоїли окупанти на території області.

Про це йдеться у їхньому розслідуванні.

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Вересень 2022 року був вирішальним для України, коли війська Росії почали відступати з Харківської області. Але в цей час в Балаклеї залишилися відрізані від основної групи російські найманці. Вони приховувалися в пустих будинках, намагаючись дістатися лінії фронту.

Фото з телефону найманця "Рашида". Фото: скриншот з відео

Фото з телефону найманця "Рашида". Фото: скриншот з відео 1 / 2

Четверо з цих наемників були затримані Службою безпеки України наприкінці вересня. Їх звинуватили у тортурах мирного населення на Харківщині та порушенні законів та звичаїв війни. Кожному з них було призначено 11 років позбавлення волі.

Ці наемники служили в батальйоні "Волки", що входив до складу Часткового військового підрозділу (ЧВК) "Редут". Один з внутрішніх документів батальйону "Волки" вказує на їх зв'язок з Головним управлінням Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації (ГРУ) і підписаний "Г.Р.У. Батальон 'Волки'".

Валентин Бич і Максим Вольвак розповіли журналістам, що служили в складі 16-ї бригади спецназначення ГРУ, і що "Волки" були лише одним з підрозділів спецназу. Вони також наголосили, що батальйоном "Волки" безпосередньо керував офіцер ГРУ за ім'ям "Амур", який видалив розпорядження задержувати місцевих жителів. Трьох громадян було піддано підтримці покарань, із яких наемники були засуджені.

Ці ж наемники підтвердили, що потрапили в Україну через тренувальний полігон Тригуляй в Тамбовській області, який належить до навчального центру 16-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення ГРУ.

Документи, до яких журналісти мали доступ, засвідчують посилання "Волків" на ГРУ. Назва "Редут" згадується і в цих внутрішніх документах і в інтерв'ю з осудженими наемниками з батальйону "Волки".

Журналісти проекту "Схеми" вдалося ідентифікувати 98 наемників з "Волків", багато з яких вже раніше вказані у базі даних "Миротворец" як учасники російського вторгнення в Україну. Деякі з них раніше служили в ЧВК "Вагнер" та брали участь в бойових діях в Сирії. Принаймні четверо ідентифікованих "Волків" служили або все ще служать в ГРУ.

Журналісти також розповіди, що найманці знімали відео своїх злочинів, включаючи крадіжку майна місцевих жителів, порушення власності та інші правопорушення. Вони також ділилися радістю від мародерства та хвалилися, що забрали украдені мотоцикли та автомобілі. Відео підтверджують, що вони керувалися агресивними мотивами та виправдовували свої дії, шукаючи "нацистів" і "біолабораторії".

Зараз четверо найманців з батальйону "Волки" знаходяться в українському полоні та відбувають покарання за свої дії. Їхні свідчення, разом зі знайденими внутрішніми документами і відеозаписами, розкривають більше про систему "Редут" та її зв'язок з ГРУ Росії.

Нагадаємо, що журналісти "Радіо.Свобода" ідентифікували близько сотні бійців і командирів так званої ПВК "Редут", які брали участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну. Серед них — ув’язнені з російських колоній, "вагнерівці", учасники військових дій в Україні з 2014 року та в Сирії.