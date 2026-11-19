Девушка идёт под зонтиком во время мокрого снега. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове и области завтра, 20 ноября, погода резко ухудшится. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра, густой туман и сильные дожди. Из-за плохой видимости на дорогах водителям следует быть особенно внимательными. А уже в ближайшие дни регион охватит похолодание, дожди сменятся мокрым снегом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Днём 20 ноября в Харькове и области прогнозируют сильный дождь и порывы ветра до 15–20 м/с. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Погода в Харькове 20 ноября

В пятницу в Харькове будет облачно. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем город накроет сильный дождь. В ночные и утренние часы образуется туман, из-за которого видимость снизится до 200–500 метров. Температура воздуха ночью составит +5…+7 °C, а днём повысится до +9…+11 °C. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с ночью и 7–12 м/с днём. Его порывы будут достигать 15–20 м/с.

Синоптики предупреждают о тумане в Харькове и области 20 ноября, из-за которого видимость снизится до 200–500 метров. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Погода в Харьковской области 20 ноября

По Харьковской области также прогнозируется облачная погода. Ночью существенных осадков не будет, а днем пройдет сильный дождь. Ночью и утром ожидается туман с видимостью 200–500 метров. Температура воздуха ночью составит +3…+8 °C, днём +7…+12 °C. Ветер южный, 5–10 м/с ночью и 7–12 м/с днём, с порывами до 15–20 м/с.

Из-за тумана, сильных дождей и сильного ветра синоптики объявили первый, жёлтый, уровень опасности. Предупреждение действует для Харькова и всей области.

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Погода в ближайшие дни

В субботу, 21 ноября, в Харьковской области будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем существенных осадков не прогнозируется. Температура составит +4…+9 °C ночью и +6…+11 °C днём. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, ночью возможны порывы до 15–20 м/с.

В воскресенье, 22 ноября, ночью ожидаются дождь с мокрым снегом, а днём существенных осадков не будет. Температура снизится до 0…+5 °C ночью и +2…+7 °C днём. Ветер западный, 5–10 м/с.

В понедельник, 23 ноября, погода ухудшится. Ночью местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а днём дождь с мокрым снегом ожидается по всей области. Местами образуется гололед, дороги покроет гололедица. Температура ночью составит −3…+2 °C, днём −1…+4 °C. Ветер южный, 7–12 м/с.

Во вторник, 24 ноября, прогнозируется снег и мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега, а на дорогах сохранится гололедица. Температура в течение суток составит −2…+3 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, местами порывы будут достигать 15–20 м/с.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за обстрелов и боевых действий в Харьковской области загрязнены миллионы квадратных метров земли, а в воздух попали сотни тысяч тонн вредных веществ. Пострадали и водные ресурсы. Общая сумма экологического ущерба уже превысила 597 миллиардов гривен.

Также Новини.LIVE писали, что вблизи Изюма в Харьковской области лесоводы продолжают высаживать молодые деревья, хотя значительная часть лесных угодий остается опасной. Тем не менее на проверенных саперами участках за два года уже восстановили более 100 гектаров насаждений.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.