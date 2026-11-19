Дівчина під час мокрого снігу йде під парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові та області завтра, 20 листопада, погода різко погіршиться. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру, густий туман і значні дощі. Через погану видимість на дорогах водіям варто бути особливо уважними. А вже найближчими днями регіон накриє похолодання, дощі зміняться мокрим снігом.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Удень 20 листопада в Харкові та області прогнозують значний дощ і пориви вітру до 15–20 м/с. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Погода у Харкові 20 листопада

У п'ятницю в Харкові буде хмарно. Вночі істотних опадів не очікується, проте вдень місто накриє значний дощ. У нічні та ранкові години утвориться туман, через який видимість знизиться до 200–500 метрів. Температура повітря вночі становитиме +5…+7 °C, а вдень підвищиться до +9…+11 °C. Південний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с уночі та 7–12 м/с удень. Його пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Синоптики попереджають про туман у Харкові та області 20 листопада, через який видимість знизиться до 200–500 метрів. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Погода на Харківщині 20 листопада

По Харківській області також прогнозують хмарну погоду. Вночі істотних опадів не буде, а вдень пройде значний дощ. Уночі та вранці очікується туман із видимістю 200–500 метрів. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °C, удень +7…+12 °C. Вітер південний, 5–10 м/с уночі та 7–12 м/с удень, із поривами до 15–20 м/с.

Через туман, значні дощі та сильний вітер синоптики оголосили перший, жовтий рівень небезпечності. Попередження діє для Харкова та всієї області.

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Погода у найближчі дні

У суботу, 21 листопада, на Харківщині буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде невеликий дощ, удень істотних опадів не прогнозують. Температура становитиме +4…+9 °C уночі та +6…+11 °C удень. Західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, уночі можливі пориви до 15–20 м/с.

У неділю, 22 листопада, вночі очікуються дощ із мокрим снігом, а вдень істотних опадів не буде. Температура знизиться до 0…+5 °C уночі та +2…+7 °C удень. Вітер західний, 5–10 м/с.

У понеділок, 23 листопада, погода погіршиться. Вночі місцями пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а вдень дощ із мокрим снігом очікується по області. Подекуди утвориться ожеледь, дороги вкриє ожеледиця. Температура вночі становитиме −3…+2 °C, удень −1…+4 °C. Вітер південний, 7–12 м/с.

У вівторок, 24 листопада, прогнозують сніг і мокрий сніг. Місцями можливе налипання мокрого снігу, а на дорогах збережеться ожеледиця. Температура протягом доби становитиме −2…+3 °C. Західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що через обстріли та бойові дії в Харківській області забруднені мільйони квадратних метрів землі, а в повітря потрапили сотні тисяч тонн шкідливих речовин. Постраждали й водні ресурси. Загальна сума екологічних збитків уже перевищила 597 мільярдів гривень.

Також Новини.LIVE писали, що поблизу Ізюма на Харківщині лісівники продовжують висаджувати молоді дерева, хоча значна частина лісових угідь залишається небезпечною. Проте на перевірених саперами ділянках уже відновили понад 100 гектарів насаджень за два роки.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що мер Харкова Ігор Терехов представив проєкт відновлення житлового кварталу на Північній Салтівці. Він передбачає не лише нові будинки, а й дитячий садок, громадські простори та підземну споруду, яка слугуватиме укриттям і паркінгом. Місто планує врахувати досвід війни, щоб зробити район безпечним і зручним для життя.