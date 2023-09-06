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Предателя, издевающегося над гражданскими в Харьковской области, будут судить

6 сентября 2023 14:29
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Предателя, издевающегося над гражданскими в Харьковской области, будут судить
Боевик в форме ДНР. Иллюстративное фото: росСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Прокуратура Харьковской области заочно сообщила подозрению жителю Луганщины. Мужчина не позднее 2021 года перешел на сторону "ЛНР", а уже во время полномасштабного вторжения совершал преступления против гражданского населения.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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По данным следствия, 27-летний уроженец пгт Комсомольский Свердловского городского совета Луганской области не позднее 2021 поступил в 4-й батальон 202-го стрелкового полка незаконного вооруженного формирования террористической организации "ЛНР".

"Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину боевик перебазировался в Купянский район и принимал участие в военных действиях на стороне государства-агрессорки. Кроме того, установлено, что наемник совершал кражи и издевался над гражданским населением", — говорится в сообщении.

В частности, установлено, что в начале мая 2022 года, во время оккупации с. Ивановка, наемник вместе с другими военнослужащими государства-агрессорки проник на территорию одного из домовладений и похитил оттуда ружье.

Также, находясь в с. Петровка, боевик зашел на территорию частного дома и, увидев семью мирных жителей, стал угрожать огнестрельным оружием и потребовать отдать мобильный телефон, принадлежавший хозяину домовладения.

Потрет подозреваемого
Подозреваемый в преступлениях против гражданских. Фото: Харьковская областная прокуратура

"Завладев телефоном, боевик, действуя совместно с другими военнослужащими государства-агрессорки, отвез мужчину в лесополосу и ударил несколько раз потерпевшего прикладом автомата по голове и, угрожая, продолжал избивать мужчину", — информирует прокуратура.

После деоккупации предатель скрылся на неподконтрольных территориях. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Сообщение прокуратуры об изменнике
Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, в "ЛНР" взорвали генерала, возглавлявшего таможню "республики".

Также стало известно, что в Николаевской области будут судить помощника РФ.

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