Зрадника, який знущався над цивільними на Харківщині, судитимуть

Бойовик у формі "ДНР". Ілюстративне фото: росЗМІ

Прокуратура Харківської області заочно повідомила про підозру жителю Луганщини. Чоловік не пізніше 2021 року перейшов на бік "ЛНР", а вже під час повномасштабного вторгнення вчиняв злочини проти цивільного населення.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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За даними слідства, 27-річний уродженець смт Комсомольський Свердловської міської ради Луганської області не пізніше 2021 року вступив до 4-го батальйону 202-го стрілецького полку незаконного збройного формування терористичної організації "ЛНР".

"Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну бойовик перебазувався в Куп’янський район і брав участь у воєнних діях на боці держави-агресорки. Крім того, встановлено, що найманець вчиняв крадіжки і знущався над цивільним населенням", — йдеться у повідомленні.

Зокрема встановлено, що на початку травня 2022 року, під час окупації с. Іванівка, найманець разом з іншими військовослужбовцями держави-агресорки проник на територію одного з домоволодінь і викрав звідти рушницю.

Також, перебуваючи в с. Петрівка, бойовик зайшов на територію приватного будинку і, побачивши родину мирних мешканців, став погрожувати вогнепальною зброєю і вимагати віддати мобільний телефон, що належав господарю домоволодіння.

Підозрюваний у злочинах проти цивільних. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Заволодівши телефоном, бойовик, діючи спільно з іншими військовослужбовцями держави-агресорки, відвіз чоловіка до лісосмуги і вдарив декілька разів потерпілого прикладом автомата по голові та, погрожуючи, продовжував бити чоловіка", — інформує прокуратура.

Після деокупації зрадник втік на непідконтрольні території. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного в розшук.

Скриншот повідомлення прокуратури

Нагадаємо, у "ЛНР" підірвали генерала, який очолював митницю "республіки".

Також стало відомо, що на Миколаївщині судитимуть помічника РФ.