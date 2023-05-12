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Разрушенное село в Харьковской области станет "лучше, чем было", — Шмыгаль

12 мая 2023 17:44
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Разрушенная деревня на Харьковщине станет "лучше, чем было", — Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с главой Харьковской ОВА Олегом Синегубовым в с. Циркуны. Фото: Кабинет министров Украины
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

12 мая с рабочим визитом в Харьковскую область приехал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В рамках поездки премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил вместе с главой Харьковской ОВА Олегом Синегубовым разрушенное врагом с. Циркуны, отобранные для пилотного проекта комплексного восстановления по принципу "лучше, чем было".

Об этом глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил у себя в Telegram-канале.

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Восстановление села

Год назад село Циркуны на Харьковщине было освобождено от оккупантов. Во время посещения населённого пункта премьер-министр и глава Харьковской ОВА осмотрели последствия разрушений, которые оставила после себя Россия. В частности, Циркуновский лицей, зданию которого более 100 лет. Сейчас областные власти работают над заполнением реестра поврежденных объектов, чтобы иметь полную картину по восстановлению общины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с главой Харьковской ОВА Олегом Синегубовым в с. Циркуны. Фото: Кабинет министров Украины

Денис Шмыгаль подчеркнул, что мы должны не просто восстановить конкретный объект в Циркунах, а комплексно отстроить село по современным стандартам. Такой подход будем пытаться применять к каждому селу и городу Харьковщины, которые разрушили оккупанты.

"Дал задачу Мининфраструктуры и Агентству по восстановлению разработать пошаговые планы по очередности восстановления объектов. Сначала должны быть ЦНАП, учреждения медицины и образования. С главой общины обсудили наполнение реестра поврежденного и разрушенного имущества. Местные власти должны ускориться. Люди не должны ждать. Восстановление должно уже начаться", — отмечает Шмыгаль.

В частности, в Циркунах председатель правительства заслушал председателей ОВА и общины по восстановлению и разминированию. Он отметил, чтобы эти два процесса происходили одновременно — ГСЧС и соответствующие структуры получили соответствующие поручения от премьер-министра.

Совещание с Кабинетом министров. Фото: Кабинет министров Украины

Также на совместном совещании с Кабинетом министров обсудили вопросы улучшения обороноспособности области и внедрения на Харьковщине программы "еВідновлення", предусматривающее выплату компенсаций людям, чье имущество уничтожено или повреждено оккупантами.

Напомним, что правительство намерено ввести новую должность замминистра по восстановлению в нескольких министерствах, а также зампреда ОВА в одиннадцати пострадавших от войны областях. Это позволит улучшить работу министерств, занимающихся проектами восстановления и территорий.

Также мы рассказывали, что с 22 мая стартует государственная программа, согласно которой граждане смогут получить деньги на восстановление поврежденного жилья. Соответствующие заявки нужно оставлять в "Дії", а деньги придут на карточку "еВідновлення", которую выдают несколько банков. Сделать ремонт нужно за год, а тратить государственные деньги только в некоторых магазинах.

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