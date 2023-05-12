Разрушенная деревня на Харьковщине станет "лучше, чем было", — Шмигаль

Разрушенное село в Харьковской области станет "лучше, чем было", — Шмыгаль
12 мая с рабочим визитом в Харьковскую область приехал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В рамках поездки премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил вместе с главой Харьковской ОВА Олегом Синегубовым разрушенное врагом с. Циркуны, отобранные для пилотного проекта комплексного восстановления по принципу "лучше, чем было".
Об этом глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил у себя в Telegram-канале.
Восстановление села
Год назад село Циркуны на Харьковщине было освобождено от оккупантов. Во время посещения населённого пункта премьер-министр и глава Харьковской ОВА осмотрели последствия разрушений, которые оставила после себя Россия. В частности, Циркуновский лицей, зданию которого более 100 лет. Сейчас областные власти работают над заполнением реестра поврежденных объектов, чтобы иметь полную картину по восстановлению общины.
Денис Шмыгаль подчеркнул, что мы должны не просто восстановить конкретный объект в Циркунах, а комплексно отстроить село по современным стандартам. Такой подход будем пытаться применять к каждому селу и городу Харьковщины, которые разрушили оккупанты.
"Дал задачу Мининфраструктуры и Агентству по восстановлению разработать пошаговые планы по очередности восстановления объектов. Сначала должны быть ЦНАП, учреждения медицины и образования. С главой общины обсудили наполнение реестра поврежденного и разрушенного имущества. Местные власти должны ускориться. Люди не должны ждать. Восстановление должно уже начаться", — отмечает Шмыгаль.
В частности, в Циркунах председатель правительства заслушал председателей ОВА и общины по восстановлению и разминированию. Он отметил, чтобы эти два процесса происходили одновременно — ГСЧС и соответствующие структуры получили соответствующие поручения от премьер-министра.
Также на совместном совещании с Кабинетом министров обсудили вопросы улучшения обороноспособности области и внедрения на Харьковщине программы "еВідновлення", предусматривающее выплату компенсаций людям, чье имущество уничтожено или повреждено оккупантами.
Напомним, что правительство намерено ввести новую должность замминистра по восстановлению в нескольких министерствах, а также зампреда ОВА в одиннадцати пострадавших от войны областях. Это позволит улучшить работу министерств, занимающихся проектами восстановления и территорий.
Также мы рассказывали, что с 22 мая стартует государственная программа, согласно которой граждане смогут получить деньги на восстановление поврежденного жилья. Соответствующие заявки нужно оставлять в "Дії", а деньги придут на карточку "еВідновлення", которую выдают несколько банков. Сделать ремонт нужно за год, а тратить государственные деньги только в некоторых магазинах.