Зруйноване село на Харківщині стане "краще, ніж було", — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим у с. Циркуни. Фото: Кабінет міністрів України

Сьогодні, 12 травня, з робочим візитом у Харківську область приїхав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. В рамках поїздки прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав разом з головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим зруйноване ворогом с. Циркуни, яке було відібрано для пілотного проєкту комплексного відновлення за принципом "краще, ніж було".

Про це голова уряду України Денис Шмигаль повідомив у себе у Telegram-каналі.

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Відновлення села

Рік тому село Циркуни на Харківщині було звільнено від окупантів. Під час відвідування населеного пункту прем'єр-міністр та очільник Харківської ОВА оглянули наслідки руйнувань, які лишила після себе Росія. Зокрема Циркунівський ліцей, будівлі якого понад 100 років. Зараз обласна влада працює над заповненням реєстру пошкоджених об'єктів, щоб мати повну картину щодо відбудови громади.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим у с. Циркуни. Фото: Кабінет міністрів України

Денис Шмигаль наголосив, що ми маємо не просто відновити конкретний об'єкт у Циркунах, а комплексно відбудувати село за сучасними стандартами. Такий підхід будемо намагатися застосовувати до кожного села та міста Харківщини, які понівечили окупанти.

"Дав завдання Мінінфраструктури та Агентству з відновлення розробити покрокові плани щодо черговості відновлення об'єктів. Спершу мають бути ЦНАП, заклади медицини й освіти. З головою громади обговорили наповнення реєстру пошкодженого та зруйнованого майна. Місцева влада має прискоритися. Люди не повинні чекати. Відновлення має вже розпочатися", — зазначає Шмигаль.

Зокрема, у Циркунах голова уряду заслухав голів ОВА та громади щодо відновлення та розмінування. Він зазначив, щоб ці два процеси відбувалися одночасно — ДСНС і дотичні структури отримали відповідні доручення від прем’єр-міністра.

Нарада із Кабінетом міністрів. Фото: Кабінет міністрів України

Також на спільній нараді із Кабінетом міністрів обговорили питання покращення обороноздатності області та впровадження на Харківщині програми "єВідновлення", яка передбачає виплату компенсацій людям, чиє майно знищено чи пошкоджено окупантами.

Нагадаємо, що уряд має намір запровадити нову посаду заступника міністра з відновлення у кількох міністерствах, а також заступника голови ОВА в одинадцяти постраждалих від війни областях. Це дозволить покращити роботу міністерств, які займаються проєктами відновлення та територій.

Також ми розповідали, що з 22 травня стартує державна програма, згідно якої громадяни зможуть отримати кошти на відновлення пошкодженого житла. Відповідні заявки треба залишати в "Дії", а гроші прийдуть на картку "єВідновлення", яку видають кілька банків. Зробити ремонт треба за рік, а витрачати державні гроші лише в деяких магазинах.