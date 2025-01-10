Обстрелы Харьковщины — в результате атак пострадали и разрушены

Спасатель на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне продолжают обстреливать Харьков и область. За последние сутки под удар оккупантов попали частные дома, автомобили и предприятие, есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 10 января.

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Последствия обстрелов Харьковщины

В Харькове ударные БпЛА "Молния" повредили три частных дома, автомобили и предприятие. В результате российской атаки пострадал 65-летний мужчина.

В Купянском районе в селе Ковшаровка в результате удара FPV-дроном поврежден автомобиль. Кроме того, в Богодуховском районе БПЛА "Молния" повредил дом и хозяйственное сооружение. Обстреляли оккупанты и Чугуевский район — пострадал мужчина.

Сообщение Олега Синегубова об обстрелах Харьковщины. Фото: скриншот

Украинские защитники на Харьковском направлении отразили две атаки противника. Это произошло в районах Старицы и Волчанска. Восемь атак произошло на Купянском направлении. Украинские военные отражали штурмовые действия противника недалеко от Западного, Кучеривки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызового.

Напомним, вблизи Черкасс в ночь на 10 января раздался взрыв. В Золотоношском и Черкасском районах Черкасской области была объявлена воздушная тревога.

Россияне в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки управляемыми авиабомбами ранены, а также поврежден детский сад.