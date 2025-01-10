Обстріли Харківщини — внаслідок атак є постраждалі та руйнування

Рятувальник на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни продовжують обстрілювати Харків та область. Протягом останньої доби під удар окупантів потрапили приватні будинки, автомобілі та підприємство, є постраждалі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram у п'ятницю, 10 січня.

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Наслідки обстрілів Харківщини

У Харкові ударні БпЛА "Молнія" пошкодили три приватних будинки, автомобілі та підприємство. Внаслідок російської атаки постраждав 65-річний чоловік.

У Куп'янському районі в селі Ківшарівка внаслідок удару FPV-дроном пошкоджено автівку. Крім того, у Богодухівському районі БпЛА "Молнія" пошкодив будинок та господарчу споруду. Обстріляли окупанти й Чугуївський район — постраждав чоловік.

Повідомлення Олега Синєгубова про обстріли Харківщини. Фото: скриншот

Українські оборонці на Харківському напрямку відбили дві атаки противника. Це сталося в районах Стариці та Вовчанська. Вісім атак відбулось на Куп'янському напрямку. Українські військові відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Кучерівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

Нагадаємо, поблизу Черкас в ніч проти 10 січня пролунав вибух. У Золотоніському та Черкаському районах Черкаської області була оголошена повітряна тривога.

Росіяни вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок атаки керованими авіабомбами є поранені, а також пошкоджений дитячий садок.