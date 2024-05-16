ВСУ не дают россиянам закрепиться в Волчанске — какая там ситуация

Последствия обстрела Волчанска. Фото: прокуратура Харьковщины

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что в настоящее время Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию в Волчанске на Харьковщине. Там, по его словам, украинские бойцы проводят зачистку города и его окрестностей и наносят огневые удары по врагу.

Об этом военный сказал в эфире телемарафона.

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"В северной части Волчанска в его окрестностях Силы обороны проводят мероприятия по прочесу городской застройки, пытаются стабилизировать ситуацию, наносят огненное поражение и не дают российским оккупантам закрепиться", — сказал Волошин, комментируя ситуацию в Волчанске.

Он добавил, что украинские защитники совершают контрнаступательные действия, враг находится под постоянным огневым контролем.

Напомним, по состоянию на вечер 15 мая в Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла. В Волчанске продолжаются уличные зачистки от российских войск.

16 мая начальник Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко рассказал, что российские оккупанты не прекращают обстреливать прифронтовый город Волчанск на Харьковщине. Кроме того, есть попадания и по Чугуеву.

В связи с боевыми действиями продолжается эвакуация населения. За прошедшие сутки в безопасные регионы вывезли еще 1 756 человек.