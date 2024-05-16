ЗСУ не дають росіянам закріпитися у Вовчанську — яка там ситуація

Наслідки обстрілу Вовчанська. Фото: прокуратура Харківщини

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що наразі Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію у Вовчанську на Харківщині. Там, за його словами, українські бійці проводять зачистку міста та його околиць й завдають вогневих ударів по ворогові.

Про це військовий сказав у ефірі телемарафону.

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Ситуація у Вовчанську на Харківщині

"У північній частині Вовчанська у на його околицях Сили оборони проводять заходи з прочісування міської забудови, намагаються стабілізувати ситуацію, завдають вогневого ураження та не дають російським окупантам закріпитися", — сказав Волошин, коментуючи ситуацію у Вовчанську.

Він додав, що українські захисники проводять контрнаступальні дії, ворог знаходиться під постійним вогневим контролем.

Нагадаємо, станом на вечір 15 травня на Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. У Вовчанську тривають вуличні зачистки від російських військ.

16 травня начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко розповів, що російські окупанти не припиняють обстрілювати прифронтове місто Вовчанськ на Харківщині. Крім того, є влучання й по Чугуєву.

У зв'язку з бойовими діями продовжується евакуація населення. За минулу добу у безпечні регіони вивезли ще 1756 людей.