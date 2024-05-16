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ЗСУ не дають росіянам закріпитися у Вовчанську — яка там ситуація

16 травня 2024 10:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗСУ не дають росіянам закріпитися у Вовчанську — яка там ситуація
Наслідки обстрілу Вовчанська. Фото: прокуратура Харківщини
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що наразі Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію у Вовчанську на Харківщині. Там, за його словами, українські бійці проводять зачистку міста та його околиць й завдають вогневих ударів по ворогові. 

Про це військовий сказав у ефірі телемарафону. 

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"У північній частині Вовчанська у на його околицях Сили оборони проводять заходи з прочісування міської забудови, намагаються стабілізувати ситуацію, завдають вогневого ураження та не дають російським окупантам закріпитися", — сказав Волошин, коментуючи ситуацію у Вовчанську. 

Він додав, що українські захисники проводять контрнаступальні дії, ворог знаходиться під постійним вогневим контролем. 

Нагадаємо, станом на вечір 15 травня на Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. У Вовчанську тривають вуличні зачистки від російських військ.

16 травня начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко розповів, що російські окупанти не припиняють обстрілювати прифронтове місто Вовчанськ на Харківщині. Крім того, є влучання й по Чугуєву.

У зв'язку з бойовими діями продовжується евакуація населення. За минулу добу у безпечні регіони вивезли ще 1756 людей. 

війна
ЗСУ
Харків
росіяни
Харківська область
окупанти
війна в Україні

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