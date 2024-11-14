Бои на Харьковщине — ВСУ перехватили инициативу

Военные подразделения НГУ "Хартия". Фото: @khartiia

На участке фронта в Харьковском направлении Силам обороны удалось перехватить у врага инициативу. Однако российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ.

Об этом заявил начальник отделения планирования 13 БрОП "Хартия" Антон Баев в эфире "Мы-Украина" в четверг, 14 ноября.

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Ситуация на Харьковском направлении

Как рассказали в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия", на Харьковском направлении Силам обороны инициативу удалось перехватить. Однако нельзя утверждать, что противник слабеет.

"Потому что мы знаем, как враг может действовать, мы постоянно готовы - работаем, укрепляемся", — подчеркнули в подразделении.

Напомним, 13 ноября армия РФ предприняла попытку прорвать позиции Сил обороны на Купянском направлении. Украинские бойцы остановили врага, нанеся ему ощутимые потери.

Ранее Новини.LIVE писали, что бойцы Национальной гвардии успешно отразили масштабное наступление российских оккупантов на Северском направлении. Враг понес значительные потери.