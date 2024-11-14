Бої на Харківщині — ЗСУ перехопили ініціативу

Військові підрозділу НГУ "Хартія". Фото: @khartiia

На ділянці фронту на Харківському напрямку Силам оборони вдалося перехопити у ворога ініціативу. Проте російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ.

Про це заявив начальник відділення планування 13 БрОП "Хартія" Антон Баєв в ефірі "Ми-Україна" у четвер, 14 листопада.

Читайте також:

Ситуація на Харківському напрямку

Як розповіли в 13 бригаді Національної гвардії України "Хартія", на Харківському напрямку Силам оборони ініціативу вдалося перехопити. Проте не можна стверджувати, що противник слабшає.

"Тому що ми знаємо, як ворог може діяти, ми постійно напоготові — працюємо, укріплюємось", — підкреслили в підрозділі.

Нагадаємо, 13 листопада армія РФ здійснила спробу прорвати позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку. Українські бійці зупинили ворога, завдавши йому відчутних втрат.

Раніше Новини.LIVE писали, що бійці Національної гвардії успішно відбили масштабний наступ російських окупантів на Сіверському напрямку. Ворог зазнав значних втрат.