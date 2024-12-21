ВСУ отбили штурм оккупантов возле Купянска — видео

Уничтожение техники российских оккупантов Фото: скриншот с видео

Украинские военные отбили штурм российских оккупантов неподалеку от Купянска Харьковской области. Бойцы уничтожили три вражеских боевых машины пехоты и один танк.

Видео опубликовала пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в субботу, 21 декабря.

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Российские захватчики привлекли к своему штурму пять единиц бронетехники. Благодаря действиям Сил обороны попытку противника отбили.

"В результате слаженной работы подразделений было уничтожено три боевые машины пехоты и танк, еще одна БМП получила серьезные повреждения", — говорится в сообщении.

Напомним, инженеры 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем разработали новый способ запуска дронов. Эта методика позволяет избежать влияния средств радиоэлектронной борьбы.

Также украинские военные впервые совершили наземную атаку, используя исключительно беспилотные наземные транспортные работы и дроны с первым лицом.