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ЗСУ відбили штурм окупантів біля Куп'янська — вражаюче відео

21 грудня 2024 17:30
Аркадій Пастула - Редактор
ЗСУ відбили штурм окупантів біля Куп'янська — відео
Знищення техніки російських окупантів. Фото: скриншот з відео
Аркадій Пастула - Редактор

Українські військові відбили штурм російських окупантів неподалік Куп'янська Харківської області. Бійці знищили три ворожі бойові машини піхоти та один танк.

Відео опублікувала пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у суботу, 21 грудня.

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Російські загарбники залучили до свого штурму п'ять одиниць бронетехніки. Завдяки діям Сил оборони спробу противника відбили. 

"В результаті злагодженої роботи підрозділів було знищено три бойові машини піхоти і танк, ще одна БМП зазнала серйозних пошкоджень", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, інженери 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем розробили новий спосіб запуску дронів. Ця методика дозволяє уникнути впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Також українські військові вперше здійснили наземну атаку, використовуючи виключно безпілотні наземні транспортні роботи та дрони з першою особою.

війна ЗСУ Харківська область окупанти Генштаб ЗСУ Куп'янськ

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