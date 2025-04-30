Украинские дроны уничтожили мобильный комплекс пеленгации Борщевик — видео

ВСУ уничтожили мобильный комплекс пеленгации врага под Харьковом
Украинские дроны нанесли удар по мобильному комплексу пеленгации "Борщевик" российских оккупантов. Это произошло на Харьковском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба ОСУВ "Хортица" в Telegram в среду, 30 апреля.
Уничтожение мобильного комплекса пеленгации "Борщевик"
Аэроразведка бригады "Скиф" из Национальной гвардии Украины обнаружила мобильный комплекс пеленгации "Борщевик" на Харьковском направлении. Впоследствии экипажи разведывательных и ударных беспилотников уничтожили его.
Комплекс предназначен для обнаружения и определения расположения терминалов Starlink Сил обороны в секторе до 180 градусов на расстоянии до 10 км. Его можно устанавливать на автомобильное шасси, что позволяет оперативно применять систему непосредственно на линии соприкосновения.
"Именно поэтому обнаружение и уничтожение МПК "Борщевик" было крайне важным", — говорится в сообщении.
Другие удары по врагу
Кроме того, ударами дронов удалось уничтожить живую силу оккупантов. Враг пытался обустроить позицию, используя разрушенное здание топливозаправочной станции.
Напомним, в ночь на 30 апреля дроны СБУ атаковали Муромский приборостроительный завод в России. Он выпускал продукцию для ведения войны против Украины.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские дроны стали более устойчивыми к радиоэлектронной борьбе.
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