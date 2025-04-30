Украинские дроны уничтожили мобильный комплекс пеленгации Борщевик — видео

Мобильный комплекс пеленгации российских оккупантов. Фото: скриншот

Украинские дроны нанесли удар по мобильному комплексу пеленгации "Борщевик" российских оккупантов. Это произошло на Харьковском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба ОСУВ "Хортица" в Telegram в среду, 30 апреля.

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Уничтожение мобильного комплекса пеленгации "Борщевик"

Аэроразведка бригады "Скиф" из Национальной гвардии Украины обнаружила мобильный комплекс пеленгации "Борщевик" на Харьковском направлении. Впоследствии экипажи разведывательных и ударных беспилотников уничтожили его.

Удар по мобильному комплексу пеленгации российских оккупантов. Фото: скриншот

Комплекс предназначен для обнаружения и определения расположения терминалов Starlink Сил обороны в секторе до 180 градусов на расстоянии до 10 км. Его можно устанавливать на автомобильное шасси, что позволяет оперативно применять систему непосредственно на линии соприкосновения.

"Именно поэтому обнаружение и уничтожение МПК "Борщевик" было крайне важным", — говорится в сообщении.

Другие удары по врагу

Кроме того, ударами дронов удалось уничтожить живую силу оккупантов. Враг пытался обустроить позицию, используя разрушенное здание топливозаправочной станции.

Удар по захватчикам. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 30 апреля дроны СБУ атаковали Муромский приборостроительный завод в России. Он выпускал продукцию для ведения войны против Украины.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские дроны стали более устойчивыми к радиоэлектронной борьбе.