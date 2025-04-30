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ВСУ уничтожили мобильный комплекс пеленгации врага под Харьковом

30 апреля 2025 14:29
Аркадий Пастула - Редактор
Украинские дроны уничтожили мобильный комплекс пеленгации Борщевик — видео
Мобильный комплекс пеленгации российских оккупантов. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Украинские дроны нанесли удар по мобильному комплексу пеленгации "Борщевик" российских оккупантов. Это произошло на Харьковском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба ОСУВ "Хортица" в Telegram в среду, 30 апреля.

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Уничтожение мобильного комплекса пеленгации "Борщевик"

Аэроразведка бригады "Скиф" из Национальной гвардии Украины обнаружила мобильный комплекс пеленгации "Борщевик" на Харьковском направлении. Впоследствии экипажи разведывательных и ударных беспилотников уничтожили его.

Удар ЗСУ по окупантах
Удар по мобильному комплексу пеленгации российских оккупантов. Фото: скриншот

Комплекс предназначен для обнаружения и определения расположения терминалов Starlink Сил обороны в секторе до 180 градусов на расстоянии до 10 км. Его можно устанавливать на автомобильное шасси, что позволяет оперативно применять систему непосредственно на линии соприкосновения.

"Именно поэтому обнаружение и уничтожение МПК "Борщевик" было крайне важным", — говорится в сообщении.

Другие удары по врагу

Кроме того, ударами дронов удалось уничтожить живую силу оккупантов. Враг пытался обустроить позицию, используя разрушенное здание топливозаправочной станции.

Удар по окупантах на Харківському напрямку
Удар по захватчикам. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 30 апреля дроны СБУ атаковали Муромский приборостроительный завод в России. Он выпускал продукцию для ведения войны против Украины.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские дроны стали более устойчивыми к радиоэлектронной борьбе.

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