Українські дрони знищили мобільний комплекс пеленгації Борщовик — відео

Мобільний комплекс пеленгації російських окупантів. Фото: скриншот

Українські дрони завдали удару по мобільному комплексу пеленгації "Борщовик" російських окупантів. Це сталося на Харківському напрямку.

Про це повідомила пресслужба ОСУВ "Хортиця" у Telegram у середу, 30 квітня.

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Знищення мобільного комплексу пеленгації "Борщовик"

Аеророзвідка бригади "Скіф" з Національної гвардії України виявила мобільний комплекс пеленгації "Борщовик" на Харківському напрямку. Згодом екіпажі розвідувальних та ударних безпілотників знищили його.

Удар по мобільному комплексу пеленгації російських окупантів. Фото: скриншот

Комплекс призначений для виявлення та визначення розташування терміналів Starlink Сил оборони в секторі до 180 градусів на відстані до 10 км. Його можна встановлювати на автомобільне шасі, що дозволяє оперативно застосовувати систему безпосередньо на лінії зіткнення.

"Саме тому виявлення та знищення МПК "Борщовик" було вкрай важливим", — йдеться у повідомленні.

Інші удари по ворогу

Крім того, ударами дронів вдалося знищити живу силу окупантів. Ворог намагався облаштувати позицію, використовуючи зруйновану будівлю паливозаправної станції.

Удар по загарбниках. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 30 квітня дрони СБУ атакували Муромський приладобудівний завод у Росії. Він випускав продукцію для ведення війни проти України.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські дрони стали більш стійкішими до радіоелектронної боротьби.