В ГУР показали, как воины освобождали агрегатный завод в Волчанске

Освобождение агрегатного завода в Волчанске — видео ГУР
Бойцы Главного управления разведки Минобороны в сентябре провели операцию по освобождению Волчанского агрегатного завода. Это стало одной из самых сложных миссий в 2024 году.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram в среду, 1 января.
Освобождение завода в Волчанске
В ГУР ко дню рождения проводника ОУН Степана Бандеры процитировали его слова.
"Удержать независимость можно лишь благодаря значительной борьбе, пролив "кровь нации", после чего свобода приобретает настоящую ценность", — говорил украинский деятель.
Разведчики почтили имя Бандеры и показали эксклюзивные кадры вооруженной борьбы за свободу — штурма и зачистки 40 зданий Волчанского агрегатного завода.
Там отметили, что это была одна из самых сложных фронтовых миссий 2024 года, которую выполнили воины "Спецподразделения Тимура":
- штурмовые действия;
- огневая поддержка 120-мм миномета;
- взятие в плен российских оккупантов;
- работа боевых медиков;
Напомним, ГУР МО Украины сообщило об уничтожении четырех объектов телекоммуникационного оборудования на ВОТ Донецкой области.
Также представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, какие успешные операции удалось провести разведке в 2024 году.
Читайте Новини.LIVE!