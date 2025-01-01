В ГУР показали, как воины освобождали агрегатный завод в Волчанске

Бойцы ГУР на заводе. Фото: скриншот из видео

Бойцы Главного управления разведки Минобороны в сентябре провели операцию по освобождению Волчанского агрегатного завода. Это стало одной из самых сложных миссий в 2024 году.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram в среду, 1 января.

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В ГУР ко дню рождения проводника ОУН Степана Бандеры процитировали его слова.

"Удержать независимость можно лишь благодаря значительной борьбе, пролив "кровь нации", после чего свобода приобретает настоящую ценность", — говорил украинский деятель.

Разведчики почтили имя Бандеры и показали эксклюзивные кадры вооруженной борьбы за свободу — штурма и зачистки 40 зданий Волчанского агрегатного завода.

Там отметили, что это была одна из самых сложных фронтовых миссий 2024 года, которую выполнили воины "Спецподразделения Тимура":

штурмовые действия;

огневая поддержка 120-мм миномета;

взятие в плен российских оккупантов;

работа боевых медиков;

Скриншот поста ГУР

Напомним, ГУР МО Украины сообщило об уничтожении четырех объектов телекоммуникационного оборудования на ВОТ Донецкой области.

Также представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, какие успешные операции удалось провести разведке в 2024 году.