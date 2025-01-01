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Освобождение агрегатного завода в Волчанске — видео ГУР

1 января 2025 21:49
Евгения Брюховецкая - редактор
В ГУР показали, как воины освобождали агрегатный завод в Волчанске
Бойцы ГУР на заводе. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Бойцы Главного управления разведки Минобороны в сентябре провели операцию по освобождению Волчанского агрегатного завода. Это стало одной из самых сложных миссий в 2024 году.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram в среду, 1 января.

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В ГУР ко дню рождения проводника ОУН Степана Бандеры процитировали его слова.

"Удержать независимость можно лишь благодаря значительной борьбе, пролив "кровь нации", после чего свобода приобретает настоящую ценность", — говорил украинский деятель.

Разведчики почтили имя Бандеры и показали эксклюзивные кадры вооруженной борьбы за свободу — штурма и зачистки 40 зданий Волчанского агрегатного завода.

Там отметили, что это была одна из самых сложных фронтовых миссий 2024 года, которую выполнили воины "Спецподразделения Тимура":

  • штурмовые действия;
  • огневая поддержка 120-мм миномета;
  • взятие в плен российских оккупантов;
  • работа боевых медиков;
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Скриншот поста ГУР

Напомним, ГУР МО Украины сообщило об уничтожении четырех объектов телекоммуникационного оборудования на ВОТ Донецкой области. 

Также представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, какие успешные операции удалось провести разведке в 2024 году.

Минобороны война в Украине ГУР фронт Вовчанск

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