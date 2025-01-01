В ГУР показали, як воїни звільняли агрегатний завод у Вовчанську

Звільнення агрегатного заводу у Вовчанську — відео ГУР
Бійці Головного управління розвідки Міноборони у вересні провели операцію зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу. Це стало однією з найскладніших місій у 2024 році.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у середу, 1 січня.
Звільнення заводу у Вовчанську
У ГУР до дня народження провідника ОУН Степана Бандери процитували його слова.
"Втримати незалежність можна лише завдяки значній боротьбі, проливши "кров нації", після чого свобода набуває справжньої цінності", — казав український діяч.
Розвідники вшанували ім’я Бандери та показали ексклюзивні кадри збройної боротьби за свободу — штурму та зачистки 40 будівель Вовчанського агрегатного заводу.
Там зауважили, що це була одна з найскладніших фронтових місій 2024 року, яку виконали воїни "Спецпідрозділу Тимура":
- штурмові дії;
- вогнева підтримка 120-мм міномета;
- взяття в полон російських окупантів;
- робота бойових медиків.
Нагадаємо, ГУР МО України повідомило про знищення чотирьох об'єктів телекомунікаційного обладнання на ТОТ Донецької області.
Також представник ГУР Андрій Юсов розповів, які успішні операції вдалося провести розвідці у 2024-му році.
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