В ГУР показали, як воїни звільняли агрегатний завод у Вовчанську

Бійці ГУР на заводі. Фото: скриншот з відео

Бійці Головного управління розвідки Міноборони у вересні провели операцію зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу. Це стало однією з найскладніших місій у 2024 році.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у середу, 1 січня.

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У ГУР до дня народження провідника ОУН Степана Бандери процитували його слова.

"Втримати незалежність можна лише завдяки значній боротьбі, проливши "кров нації", після чого свобода набуває справжньої цінності", — казав український діяч.

Розвідники вшанували ім’я Бандери та показали ексклюзивні кадри збройної боротьби за свободу — штурму та зачистки 40 будівель Вовчанського агрегатного заводу.

Там зауважили, що це була одна з найскладніших фронтових місій 2024 року, яку виконали воїни "Спецпідрозділу Тимура":

штурмові дії;

вогнева підтримка 120-мм міномета;

взяття в полон російських окупантів;

робота бойових медиків.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, ГУР МО України повідомило про знищення чотирьох об'єктів телекомунікаційного обладнання на ТОТ Донецької області.

Також представник ГУР Андрій Юсов розповів, які успішні операції вдалося провести розвідці у 2024-му році.