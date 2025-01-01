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Звільнення агрегатного заводу у Вовчанську — відео ГУР

1 січня 2025 21:49
Євгенія Брюховецька - редактор
В ГУР показали, як воїни звільняли агрегатний завод у Вовчанську
Бійці ГУР на заводі. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Бійці Головного управління розвідки Міноборони у вересні провели операцію зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу. Це стало однією з найскладніших місій у 2024 році.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у середу, 1 січня.

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У ГУР до дня народження провідника ОУН Степана Бандери процитували його слова.

"Втримати незалежність можна лише завдяки значній боротьбі, проливши "кров нації", після чого свобода набуває справжньої цінності", — казав український діяч.

Розвідники вшанували ім’я Бандери та показали ексклюзивні кадри збройної боротьби за свободу — штурму та зачистки 40 будівель Вовчанського агрегатного заводу.

Там зауважили, що це була одна з найскладніших фронтових місій 2024 року, яку виконали воїни "Спецпідрозділу Тимура":

  • штурмові дії;
  • вогнева підтримка 120-мм міномета; 
  • взяття в полон російських окупантів; 
  • робота бойових медиків. 
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Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, ГУР МО України повідомило про знищення чотирьох об'єктів телекомунікаційного обладнання на ТОТ Донецької області. 

Також представник ГУР Андрій Юсов розповів, які успішні операції вдалося провести розвідці у 2024-му році.

Міноборони війна в Україні ГУР фронт Вовчанськ

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