Шквалистий вітер накриє Харківщину: прогноз погоди на завтра

Дівчата на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Негода потроху залишає Харківську область, поступаючись місцем сухому та сонячному теплу. Хоча опадів синоптики вже не прогнозують, мешканців регіону попереджають про сильний поривистий вітер, після чого в області розпочнеться стрімка хвиля справжньої серпневої спеки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Штормове попередження

У четвер, 30 липня, вранці та вдень по місту Харків та Харківській області очікуються небезпечні метеорологічні явища: пориви північно-західного вітру зі швидкістю 15–20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Прогноз на 30 липня

У четвер на Харківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, із ранковими та денними поривами до 15–20 м/с.

По області: вночі температура повітря становитиме +11…+16 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20…+25 °С.

У Харкові: нічна температура прогріється до +13…+15 °С, а вдень очікується комфортні +22…+24 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Зі встановленням сухої погоди ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 30 липня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Лозовій оголошено надзвичайний (п'ятий) клас небезпеки. Високий (четвертий) рівень зафіксовано у Великому Бурлуці. Середній рівень прогнозують для Золочева та Слобожанського. У Богодухові, Коломаці, Берестині та Ізюмі діє низький клас. Водночас у Харкові пожежна загроза відсутня (зелений рівень). Рятувальники закликають жителів зон підвищеного ризику бути уважними з вогнем.

Прогноз на 31 липня – 3 серпня

Поривистий вітер швидко вщухне, а на зміну йому в регіон прийде стрімка та тривала хвиля спеки:

31 липня: очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Повітря вночі прогріється до +12…+17 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +25…+30 °С.

1 серпня: у перший день місяця збережеться малохмарна та сонячна погода без опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря становитиме вночі +14…+19 °С, а вдень прогріється до +27…+32 °С.

2 серпня: прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер стихне і буде змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі очікується +15…+20 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до спекотних +30…+35 °С.

3 серпня: у регіоні утримуватиметься малохмарна погода без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Нічна температура повітря становитиме +17…+22 °С, а вдень очікується пік спеки — до +32…+37 °С.

Як повідломляли Новини.LIVE, у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою.

Також Новини.LIVE писали, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.