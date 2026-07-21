Синєгубов: на Харківщині посилять захист АЗС після масованих атак Росії

Олег Синєгубов. Фото: Ґвара Медіа

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

На Харківщині від початку 2026 року російські війська понад 120 разів атакували автозаправні станції. Після серії ударів обласна влада готує нові вимоги до роботи АЗС, які мають підвищити безпеку працівників і відвідувачів.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у коментарі Новини.LIVE.

Які нові заходи безпеки готують для автозаправних станцій на Харківщині

За словами очільника ОВА, більшість ударів по АЗС припала саме на Харків. При цьому йдеться не про кількість повністю зруйнованих автозаправних станцій, а про загальну кількість влучань, серед яких були й повторні атаки.

"У нас від початку року під ударами більше 120 АЗС по області. Більшість з них — це більше 80 — місто Харків. Це не означає, що 80 автозаправних станцій знищено, це просто факти ударів, були і повторні удари", — сказав Синєгубов.

Очільник ОВА зазначив, що питання додаткового захисту автозаправних станцій планують винести на засідання Ради оборони області. Серед можливих рішень — встановлення антидронових сіток, укріплення операторських та місць заправлення габіонами, а також співпраця з приватними операторами систем протиповітряної оборони.

"Це від антидронових сіток, це від убезпечення операторських і самих пунктів наливу габіонами тощо. І розглядаємо певну колаборацію, в тому числі у нас є пропозиції від приватних ППО щодо захисту безпосередньо цих АЗС", — повідомив він.

Окремо Синєгубов наголосив, що попри постійні атаки російських військ, ризику дефіциту пального у Харкові та області наразі немає.

Також він повідомив, що від початку року сили протиповітряної оборони знищили над Харковом та областю понад дві тисячі ударних безпілотників типу Shahed та "Італмас". Лише у червні українські військові ліквідували 476 повітряних цілей. За словами Синєгубова, російські FPV-дрони вже близько шести місяців долітають до Харкова, тому військових продовжують посилювати засобами радіоелектронної боротьби та іншими системами протидії.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують наступальні дії на сході та північному сході України, намагаючись прорвати українську оборону. Одним із найнапруженіших напрямків залишається Харківщина, де ворог регулярно атакує позиції Сил оборони.

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни 21 липня масовано атакували Харків і область, внаслідок чого загинули щонайменше троє людей, ще 15 дістали поранення. Під ударами опинилися житлові будинки, дитячий садок, залізниця, автозаправні станції та інші цивільні об'єкти.