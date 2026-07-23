Терехов запропонував знизити ПДВ на продукти до 5% та підвищити пенсії

Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Держава має негайно змінити підходи до регулювання цін і запровадити європейські стандарти податкової політики. Про це заявив очільник Асоціації прифронтових міст і громад та мер Харкова Ігор Терехов.

Відповідну заяву оприлюднили в соцмережах АПМГ, передає Новини.LIVE.

Терехов закликав знизити ПДВ на продукти

"Держава повинна регулювати це. Я вважаю, що сьогодні потрібно зробити зовсім інакше. Потрібно знижувати ПДВ на продукти першої необхідності, наприклад, яйця та молоко, до 5%. Ми йдемо до Європи, а там знижений ПДВ. І тоді ціни будуть знижуватися", - наголосив керівник Асоціації.

Пост АПМГ. Фото: скриншот

Він підкреслив, що дуже важливо надавати підтримку людям, які особливо цього потребують. Як держава, так і влада на місцях мають робити все можливе для цього.

"Ми тримаємо ще безкоштовний проїзд. А в Києві – 30–35 грн. Як людина може вижити? Особливо пенсіонери. Пенсії потрібно підняти – хоча б до 6 тисяч, а мінімальну заробітну плату – до 10 тисяч гривень. Бо зараз пенсіонери отримують 2500–3500 гривень. І як жити? Як жити, якщо проїзд буде платним? Що їм робити? Люди нічого не зможуть собі дозволити", - підсумував Терехов.

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Як повідомляли Новини.LIVE, очільник Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов неодноразово наголошував на необхідності посилення державної підтримки українців в умовах війни. Під час слухань у Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та прав ветеранів він заявив, що пріоритетом має бути створення умов для повернення громадян з-за кордону та розвиток власного трудового потенціалу України, а не залучення дешевої іноземної робочої сили.

Як повідомляли Новини.LIVE, Ігор Терехов неодноразово закликав державу посилити соціальну підтримку українців в умовах війни. На його думку, поряд із фінансуванням оборони одним із ключових пріоритетів державної політики має стати подолання бідності та підвищення рівня життя громадян.