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Головна Харків Терехов: держава повинна стримувати ціни на життєво важливі товари

Терехов: держава повинна стримувати ціни на життєво важливі товари

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 19:54
Терехов запропонував знизити ПДВ на продукти до 5% та підвищити пенсії
Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Держава має негайно змінити підходи до регулювання цін і запровадити європейські стандарти податкової політики. Про це заявив очільник Асоціації прифронтових міст і громад та мер Харкова Ігор Терехов.

Відповідну заяву оприлюднили в соцмережах АПМГ, передає Новини.LIVE.

Терехов закликав знизити ПДВ на продукти

"Держава повинна регулювати це. Я вважаю, що сьогодні потрібно зробити зовсім інакше. Потрібно знижувати ПДВ на продукти першої необхідності, наприклад, яйця та молоко, до 5%. Ми йдемо до Європи, а там знижений ПДВ. І тоді ціни будуть знижуватися", - наголосив керівник Асоціації.

Терехов: держава повинна стримувати ціни на життєво важливі товари - фото 1
Пост АПМГ. Фото: скриншот

Він підкреслив, що дуже важливо надавати підтримку людям, які особливо цього потребують. Як держава, так і влада на місцях мають робити все можливе для цього.

"Ми тримаємо ще безкоштовний проїзд. А в Києві – 30–35 грн. Як людина може вижити? Особливо пенсіонери. Пенсії потрібно підняти – хоча б до 6 тисяч, а мінімальну заробітну плату – до 10 тисяч гривень. Бо зараз пенсіонери отримують 2500–3500 гривень. І як жити? Як жити, якщо проїзд буде платним? Що їм робити? Люди нічого не зможуть собі дозволити", - підсумував Терехов.

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Як повідомляли Новини.LIVE, очільник Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов неодноразово наголошував на необхідності посилення державної підтримки українців в умовах війни. Під час слухань у Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та прав ветеранів він заявив, що пріоритетом має бути створення умов для повернення громадян з-за кордону та розвиток власного трудового потенціалу України, а не залучення дешевої іноземної робочої сили.

Як повідомляли Новини.LIVE, Ігор Терехов неодноразово закликав державу посилити соціальну підтримку українців в умовах війни. На його думку, поряд із фінансуванням оборони одним із ключових пріоритетів державної політики має стати подолання бідності та підвищення рівня життя громадян.

Ігор Терехов ціни соціальна допомога
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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