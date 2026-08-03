Терехов: Головна передумова повернення людей — стійкий довготривалий мир і боротьба з бідністю

голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

Головною передумовою повернення українців додому, зокрема до прифронтових громад, є настання довготривалого та справедливого миру, заявив міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. Окремим гострим викликом він назвав бідність, яка сьогодні охопила третину українських родин.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на заяву очільника АМПГ під час робочого візиту до Дніпра.

План дій для кожного міста

"У кожного міста повинен бути чіткий план дій, чіткий економічний проєкт, чіткий проєкт повернення людей. Для нас дуже важливо, щоб до цього долучилися міжнародні партнери, до створення таких проєктів, які будуть якірними для того, щоб люди поверталися", — зазначив він.

Крім того, Терехов назвав бідність одним із головних викликів після війни.

"Вона торкається сьогодні всіх, вона виходить на перший план, окрім війни, звісно. Бо сьогодні кожна третя родина живе на межі бідності, і це неприпустимо", — сказав він.

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За словами голови Асоціації, громади-члени АПМГ спільно просуватимуть пакет законодавчих ініціатив на підтримку людей. Зокрема, встановлення мінімальної заробітної плати на рівні 10 тисяч гривень і мінімальної пенсії на рівні 6 тисяч гривень, зниження ПДВ на продукти першої необхідності до 5% та підвищення доступності лікарських засобів.

"Я впевнений, що будемо ставити ці питання перед центральною владою та відстоювати інтереси прифронтових міст і громад", — наголосив Ігор Терехов.

Також разом зі студентами, аспірантами та керівниками вишів він обговорив запропоновані Асоціацією зміни до проведення НМТ для випускників із прифронтових територій, підтримку студентських стартапів, молодіжне кредитування та перше робоче місце.

"Нам сьогодні потрібен новий менеджмент для міст і держави. Молодь має бути залучена до державницьких рішень, стажувань, роботи в муніципалітетах. Саме молоді визначати, якою буде Україна в майбутньому", — констатував очільник АПМГ та анонсував проведення у вересні Молодіжного форуму Асоціації.

Окрему увагу Терехов приділив промисловості, яка, на його думку, має стати одним із драйверів повоєнного відновлення України, залучення інвестицій і створення нових робочих місць.

"Ви працюєте і робите неймовірне. Ваші підприємства створені та розвиваються вже під час повномасштабної війни, і це справді мужній крок", — підкреслив він.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, міський голова Харкова Ігор Терехов виступив проти залучення іноземної робочої сили. Він наголосив, що в Україні є багато людей, яким потрібна робота. Це ветерани, переселенці, молодь та люди старшого віку.

Також ми писали, що голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов заявив, що сьогодні головною метою для України є досягнення стійкого миру. А своєю особистою місією очільник Харкова назвав збереження людей і міст у країні.