Терехов обговорив із боксером Гвоздиком розвиток молодіжного спорту та реабілітацію ветеранів

Ігор Терехов та Олександр Гвоздик. Фото: Facebook/Ігор Терехов

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про зустріч з українським боксером Олександром Гвоздиком. За його словами, під час розмови вони обговорили розвиток молодіжного спорту та спортивну реабілітацію ветеранів.

Про це очільник Харкова написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Про що Терехов говорив із Гвоздиком

Мер Харкова наголосив, що українські спортсмени своїми досягненнями зміцнюють авторитет держави на міжнародній арені та допомагають говорити зі світом мовою перемог.

"Великий спорт — одна з тих мов, якою Україна впевнено говорить зі світом. Перемоги наших спортсменів викликають повагу, об’єднують мільйони людей навколо нас і зміцнюють авторитет держави на міжнародній арені", — зазначив Терехов.

Олександр Гвоздик. Фото: Facebook/Ігор Терехов

За словами міського голови, під час зустрічі з Гвоздиком окрему увагу приділили системному розвитку молодіжного спорту, адже саме підтримка юних талантів є основою для виховання сильної та загартованої нації.

Ігор Терехов. Фото: Facebook/Ігор Терехов

Також співрозмовники обговорили спортивну реабілітацію ветеранів. Терехов наголосив, що створення умов для фізичного та психологічного відновлення українських захисників має стати одним із безумовних пріоритетів державної політики.

Наприкінці він подякував Олександру Гвоздику за відданість Україні, небайдужість і готовність ділитися своїм досвідом із молодими спортсменами та ветеранами.

Як повідомляли Новини.LIVE, Асоціація прифронтових міст і громад під керівництвом Ігоря Терехова передала Кабінету Міністрів пакет із 130 законодавчих і бюджетних ініціатив. Серед ключових пропозицій — підвищення соціальних стандартів, підтримка ветеранів і внутрішньо переміщених осіб, а також боротьба з бідністю як один із пріоритетів державної політики.

Як повідомляли Новини.LIVE, Ігор Терехов заявив, що ключовою передумовою повернення українців до своїх домівок, зокрема у прифронтові громади, є встановлення довготривалого та справедливого миру. Водночас він наголосив, що одним із найгостріших викликів для країни залишається бідність, яка нині зачіпає близько третини українських родин.