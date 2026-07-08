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Головна Харків Терехов про укриття на АЗС: треба допомога держави і відповідальність бізнесу

Терехов про укриття на АЗС: треба допомога держави і відповідальність бізнесу

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 08:57
Терехов закликав до держпрограми укриттів на АЗС після атак РФ
Ігор Терехов. Фото: кадр з відео

Міський голова Харкова Ігор Терехов висловився про укриття на автозаправних станціях. За його словами, якщо АЗС не можуть самостійно облаштувати укриття, то повинна бути державна програма.

Про це Ігор Терехов сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

Укриття на АЗС

"Потрібно, щоб була державна програма на таке укриття. Дійсно, вони зберігають життя людей", — каже Терехов.

Водночас мер Харкова підкреслив, що автозаправні станції є комерційними об’єктами, тому відповідальний бізнес насамперед повинен забезпечити безпеку своїх працівників і відвідувачів.

"І я чудово памʼятаю перші дні війни, коли власники АЗС віддавали нам паливо для наших комунальних служб, для наших військових, і це було, знаєте, об'єднане суспільство. І сьогодні нам потрібно теж, щоб було об'єднано", — заявив він.

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За словами Терехова, для АЗС не потрібні масштабні укриття на кшталт харківських безпечних зупинок, адже такі об’єкти, розраховані приблизно на 50 осіб, коштують близько 3,5 млн грн.

Натомість на АЗС достатньо облаштувати невеликі укриття для персоналу та клієнтів, які перебувають на місці під час повітряної тривоги.

Як писали Новини.LIVE, 7 липня російські окупанти атакували Харків FPV-дроном, внаслідок чого постраждала автозаправна станція у Шевченківському районі. На місці атаки сталася пожежа та поранення отримала працівниця.

А 5 липня Росія завдала ракетного удару по Ізюму Харківської області. Під обстріл ворога потрапила автозаправна станція, внаслідок чого сталася пожежа.

Харків АЗС Ігор Терехов укриття
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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