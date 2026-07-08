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Головна Харків РФ завдала ракетних ударів по Харкову: зазнали пошкоджень будинки, постраждали люди

РФ завдала ракетних ударів по Харкову: зазнали пошкоджень будинки, постраждали люди

Ua
Дата публікації: 8 липня 2026 02:14
Уночі 8 липня 2026 року РФ атакувала Харків ракетами
Термінова новина

Уночі в середу, 8 липня, РФ завдала ракетних ударів по Харкову. Зафіксували влучання у двох районах. Під ударом опинилися житлові будинки.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Ракетна атака на Харків уночі 8 липня 2026 року
Скриншот повідомлень Ігоря Терехова

Наслідки ракетних ударів по Харкову вночі 8 липня

Зафіксували влучання ракет в Основ'янському районі. У Немишлянському районі внаслідок влучання ракети зазнали пошкоджень приватні будинки.

ОНОВЛЕНО О 02:32: У Немишлянському районі удар пошкодив понад 20 приватних будинків, скління вікон храму, мережу вуличного освітлення та п’ять автомобілів. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Вони зазнали гострої реакції на стрес. 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова повідомляв, що вдень 7 липня під авіаударом опинився Шевченківський район Харкова. Одна людина загинула. Ще 20 людей, серед яких четверо дітей, постраждали. 

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Також Новини.LIVE з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова, ДСНС та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова писав, що вранці 7 липня росіяни атакували АЗС у Шевченківському районі Харкова. Спалахнула пожежа. Зазнала гострої реакції на стрес працівниця заправки.

 

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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