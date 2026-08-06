Терехов пропонує суттєво підвищити мінімальну зарплату та пенсію

Ігор Терехов. Фото: Facebook/Ігор Терехов

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Асоціація прифронтових міст і громад під керівництвом Ігоря Терехова підготувала та передала Кабінету Міністрів пакет із 130 законодавчих і бюджетних ініціатив. За словами голови АПМГ, одним із ключових пріоритетів державної політики під час війни має стати добробут українців.

Про це повідомляється на сайті АПМГ, передає Новини.LIVE.

Терехов закликав зробити боротьбу з бідністю пріоритетом державної політики

"Я вважаю, що разом із фінансуванням Сил оборони одним із головних пріоритетів державної політики має стати боротьба з бідністю. Про стан економіки часто судять за макроекономічними показниками. Але для більшості українських родин усе значно простіше: людина приходить до магазину і бачить, що з кожним місяцем може купити все менше. Дорожчають продукти, ліки, пальне, а зрештою кожне таке подорожчання оплачує звичайна українська родина. У 2025 році рівень бідності в Україні становив майже 37 відсотків – істотно більше, ніж до початку повномасштабної війни. Це означає, що боротьба з бідністю вже не може залишатися лише одним із напрямів соціальної політики. Вона має стати одним із головних критеріїв усіх економічних і бюджетних рішень держави", – зазначив Терехов.

Одним із головних блоків пропозицій є підвищення рівня життя українців. Зокрема, пропонується вже з 2027 року встановити мінімальну заробітну плату на рівні не менше 10 тисяч гривень, підвищити мінімальну пенсію до 6 тисяч гривень, переглянути соціальні стандарти відповідно до реальної вартості життя, а також запровадити знижену ставку ПДВ у розмірі 5% на соціально значущі продукти харчування, лікарські засоби та інші товари першої необхідності.

"Людина, яка працює, не повинна жити від зарплати до зарплати, а пенсіонер – обирати між харчуванням і ліками. Потрібні нові орієнтири в політиці мінімальної заробітної плати та пенсії. Необхідно послідовно скорочувати розрив між доходами людей і реальною вартістю життя. Заробітної плати має вистачати на гідне життя, а пенсія повинна бути оцінкою багаторічної праці людини, а не виплатою, якої недостатньо навіть для задоволення базових потреб", – заявив очільник АПМГ.

Окремий пакет ініціатив стосується підтримки внутрішньо переміщених осіб. Ігор Терехов пропонує законодавчо визначити маршрут ВПО — від евакуації до повноцінної інтеграції в громаді, збільшити допомогу на проживання до 4500 гривень, гарантувати її виплату протягом перших шести місяців після евакуації, розвивати соціальне житло, субсидовану оренду та доступну іпотеку, а також запровадити механізм компенсації за фактично недоступне житло.

Також значний блок пропозицій стосується ветеранської політики, освіти, медицини та соціальної сфери. Окрему увагу приділено людям, які забезпечують життєдіяльність прифронтових територій.

"Усі ці пропозиції можна обговорювати, уточнювати та вдосконалювати. Але переконаний, що всі ми погодимося з головним – прифронтові громади, вимушені переселенці і люди, які продовжують працювати під обстрілами, потребують не окремих разових рішень, а цілісної державної політики", – резюмував Ігор Терехов.

Як повідомляли Новини.LIVE, міський голова Харкова та голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов запропонував запровадити особливий порядок обчислення страхового стажу для людей, які працюють на прифронтових територіях. Зокрема, він вважає, що один рік такої роботи має зараховуватися як два роки страхового стажу.

Як повідомляли Новини.LIVE, Ігор Терехов наголошував, що повернення українців до своїх домівок, зокрема в прифронтові громади, можливе лише за умови встановлення довготривалого та справедливого миру. Водночас він назвав одним із найбільших викликів для країни зростання рівня бідності, яка нині зачіпає значну частину українських родин.