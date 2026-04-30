Терехов: Українцям потрібен доступ до якісного і доступного житла

Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Під час оновлення державної житлової політики принципово не втратити соціальний фокус, бо українці повинні мати доступ до безпечного, якісного і доступного житла. Ключовим завданням є формування стійкої моделі фінансування.

Як повідомляє Новини.LIVE, на цьому наголосив голова Асоціації прифронтових міст і громад (АПМГ) Ігор Терехов у матеріалі для NV.

Якісне і доступне житло для українців

"Житлова політика — це не лише питання відбудови. У всіх країнах світу житлове будівництво прямо корелює з темпами економічного зростання і виступає одним із базових драйверів розвитку. Саме тому від того, як ми вибудуємо цю політику сьогодні, залежить не лише відновлення, а й економічне майбутнє країни. Ми маємо відійти від універсальних рішень. Житлова політика повинна враховувати різні умови — від воєнних і прифронтових територій до тилових громад, які сьогодні виконують роль гуманітарних і економічних хабів. Але базовий принцип має бути єдиним: незалежно від того, де живуть люди, вони повинні мати доступ до безпечного, якісного і доступного житла, а громади — інструменти для його створення", — підкреслив Терехов.

За його словами, ключовим завданням є формування стійкої моделі фінансування житлової політики. Яка має базуватися на поєднанні внутрішніх ресурсів і пільгового зовнішнього фінансування — насамперед коштів Європейського Союзу, США та міжнародних фінансових організацій.

"Водночас зрозуміло, що без розвитку іпотечного ринку житлова політика не зможе стати масовою і системною. Маємо перейти до принципу масової доступності іпотеки. Компенсація процентної ставки повинна працювати за принципом "відкритого вікна" для тих, хто купує перше житло або потребує покращення житлових умов. При цьому процентна ставка для позичальника не повинна перевищувати 5%, а держава має гарантувати її компенсацію на весь строк кредитування", — поділився баченням очільник АПМГ.

Загалом, впевнений він, держава має перейти від прямого фінансування до ролі каталізатора, який запускає і прискорює механізми відновлення та модернізації житла.

"Це працює, адже кожна гривня, вкладена у житло, запускає роботу десятків суміжних галузей, створює робочі місця і дає потужний мультиплікаційний ефект для економіки. Але принципово важливо не втратити соціальний фокус. Фінансова ефективність не може підміняти соціальну справедливість. Будь-які механізми мають працювати передусім для тих, кому житло потрібне як базова опора — військових, рятувальників, внутрішньо переміщених осіб, людей, які втратили житло. Житлова політика — це не просто будівництво. Це про те, чи матиме Україна економіку, здатну до зростання, чи зможе втримати і повернути людей і чи побудує країну, в якій є майбутнє. Саме тому це має стати одним із ключових пріоритетів держави вже зараз", — констатував Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, раніше Терехов заявив, що треба прибрати бюрократичні бар'єри у підготовці до зими. За його словами, когенераційні установки сьогодні є важливим кроком для зміцнення енергосистеми прифронтових міст.

Також мер Харкова різко розкритикував плани заміни українців мігрантами для подолання демографічної кризи в Україні. Він наголосив, що для відновлення країни важливо повертати своїх, а не намагатися їх замінити.