Терехов: Треба прибрати бюрократичні бар’єри у підготовці до зими

Дата публікації: 22 квітня 2026 19:42
Мер Харкова і очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. Фото: Facebook Ігоря Терехова

Когенераційні установки сьогодні є важливим кроком для зміцнення енергосистеми прифронтових міст, проте бюрократія та затягування погоджень гальмують їх запуск. Під час засідання Ради Коаліції очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов, наголосив: без термінових рішень на державному рівні щодо спрощення підключення обладнання, пройти наступний опалювальний сезон буде вкрай важко.

"Ми приблизно порахували, що ми витрачаємо часу на 40% більше, ніж могли би витрачати, щоби підключити все це наше когенераційне обладнання. Насправді є практика затягування погоджень. Я дуже хочу, щоб після сьогоднішньої нашої зустрічі цієї практики не було", — підкреслив Терехов.

Голова АПМГ закликав Уряд ухвалити окремі рішення для забезпечення проходження наступного опалювального сезону. 

"Сьогодні, особливо для прифронтових міст та громад, ми потребуємо окремих рішень. Окремих рішень щодо того, щоб наше когенераційне обладнання працювало. Зараз ми не кажемо про економіку, сьогодні ми кажемо про те, що когенерація забезпечить стале проходження опалювального сезону, що дасть можливість людям не виїжджати з прифронтових міст та громад. І це питання, яке потрібно вирішувати зараз, вже не відкладаючи, на державному рівні", — констатував Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVEТерехов розкритикував пропозиції щодо залучення мігрантів як способу подолання демографічної проблеми в Україні. Він підкреслив, що відновлення держави має ґрунтуватися на поверненні українців.

опалювальний сезон Ігор Терехов Харків
Яна Катасонова - редактор стрічки новин
Яна Катасонова
Реклама

