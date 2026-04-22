Терехов: Треба прибрати бюрократичні бар’єри у підготовці до зими

Мер Харкова і очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.

Когенераційні установки сьогодні є важливим кроком для зміцнення енергосистеми прифронтових міст, проте бюрократія та затягування погоджень гальмують їх запуск. Під час засідання Ради Коаліції очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов, наголосив: без термінових рішень на державному рівні щодо спрощення підключення обладнання, пройти наступний опалювальний сезон буде вкрай важко.

"Ми приблизно порахували, що ми витрачаємо часу на 40% більше, ніж могли би витрачати, щоби підключити все це наше когенераційне обладнання. Насправді є практика затягування погоджень. Я дуже хочу, щоб після сьогоднішньої нашої зустрічі цієї практики не було", — підкреслив Терехов.

Голова АПМГ закликав Уряд ухвалити окремі рішення для забезпечення проходження наступного опалювального сезону.

"Сьогодні, особливо для прифронтових міст та громад, ми потребуємо окремих рішень. Окремих рішень щодо того, щоб наше когенераційне обладнання працювало. Зараз ми не кажемо про економіку, сьогодні ми кажемо про те, що когенерація забезпечить стале проходження опалювального сезону, що дасть можливість людям не виїжджати з прифронтових міст та громад. І це питання, яке потрібно вирішувати зараз, вже не відкладаючи, на державному рівні", — констатував Ігор Терехов.

