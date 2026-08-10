Терехов закликав до використання європейського досвіду створення системи доступного житла

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Іванна Чайка редактор політичних новин

Прямі збитки житлового фонду України від російської агресії станом на кінець 2025 року досягли 61,1 мільярда доларів, що становить майже третину всіх загальних втрат країни. Лише за останній рік ця сума зросла ще на 3,5 мільярда.

Про це заявив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час засідання Правління АПМГ, присвяченого темі "Формування нової державної житлової політики України", передає Новини.LIVE.

Війна зруйнувала 14% житлового фонду України

Сьогодні пошкоджено або зруйновано близько 14% усього житлового фонду країни, а наслідки війни торкнулися понад 3 мільйони домогосподарств. На Донецьку, Харківську, Луганську, Дніпропетровську, Сумську, Миколаївську та Херсонську області припадає приблизно 73% усіх прямих збитків житлового фонду.

Водночас, наголосив Терехов, офіційна статистика не відображає реального масштабу проблеми: близько мільйона українців не мають можливості користуватися власним житлом, оскільки їхні оселі зруйновані, перебувають на окупованих територіях, у зоні бойових дій або стали непридатними для проживання.

"Держава повинна рахувати не лише офіційно зареєстрованих бездомних, а всіх, хто через війну втратив можливість користуватися власним житлом. Інакше жодна державна програма не відповідатиме реальному масштабу проблем", — підкреслив очільник АПМГ.

Він переконаний, що Україні потрібна не ще одна окрема програма, а цілісна система доступного житла, яка об’єднає різні інструменти: доступну іпотеку, оренду з правом викупу, муніципальне та соціальне житло. Людина має отримати можливість обрати той механізм, який відповідає її потребам і фінансовим можливостям.

Ключовим завданням Ігор Терехов назвав створення постійного джерела фінансування доступного житла через ринок капіталу, а також використання європейського досвіду, зокрема австрійських житлових асоціацій з обмеженим прибутком, які будують і професійно управляють доступним житлом.

Окремим напрямом має стати розвиток соціального орендного житла для людей, які не можуть скористатися іпотекою. Ігор Терехов запропонував передбачити, що 10% надходжень від продажу земельних ділянок на конкурсах спрямовуватиметься на придбання або будівництво соціального житла для вимушених переселенців.

За його словами, питання житла безпосередньо пов’язане не лише із соціальною політикою, а й з економічним відновленням та поверненням людей в Україну. Особливо це важливо для прифронтових громад, де бізнесу, лікарням та школам бракує фахівців.

"Для людей житло — це відчуття безпеки і впевненості у завтрашньому дні, для громади — можливість залучити фахівців і відновлювати економіку, для держави — умова повернення українців, збереження людського потенціалу та довгострокового розвитку, тому ми маємо не просто констатувати масштаби руйнувань, ми повинні визначити, що житло стало одним з головних викликів для держави в умовах війни", — резюмував він.

За підсумками засідання члени Правління Асоціації продовжать спільну роботу над формуванням пропозицій до нової державної житлової політики. Напрацьовані рішення мають стати основою для системного підходу до забезпечення українців доступним житлом, відновлення громад та створення умов для повернення людей.

"Житлова політика має стати інституцією, а не тимчасовою програмою", — підсумував Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, Харків продовжує готуватися до нового опалювального сезону на тлі постійних російських атак. Місто робить ставку на децентралізацію тепло-, водо- та електропостачання, щоб підвищити стійкість інфраструктури до ударів. Також у Харкові працюють над захистом від FPV-дронів і вже запровадили нові протоколи безпеки для комунального транспорту.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Асоціація прифронтових міст і громад під керівництвом Ігоря Терехова запропонувала з 2027 року підвищити мінімальну зарплату в Україні до 10 тисяч гривень. Мінімальну пенсію пропонують збільшити до 6 тисяч гривень, а соціальні стандарти — переглянути відповідно до реальної вартості життя. Крім того, Терехов виступив за зниження ПДВ до 5% на соціально значущі продукти, ліки та інші товари першої необхідності.