Чотири удари по Харкову: Терехов повідомив деталі

Рятувальник на місці російського удару. Фото: Новини.LIVE

У Харкові зафіксували чотири влучання, внаслідок яких спалахнув інфраструктурний об'єкт, повністю згорів приватний будинок, а також були пошкоджені складські та виробничі приміщення. За попередніми даними, три удари росіяни завдали "Шахедами", ще один — "Бандероллю".

Про наслідки атаки розповів мер Харкова Ігор Терехов у коментарі Новини.LIVE.

У Харкові зафіксували чотири влучання

За словами Терехова, на одному з інфраструктурних об'єктів досі триває гасіння масштабної пожежі.

"Взагалі було чотири влучання по району міста Харкова. Перше – це було влучання в інфраструктурний об'єкт, досі там тривають роботи щодо гасіння пожежі. Крім цього, в Київському районі повністю згорів приватний житловий будинок", — сказав Терехов.

Мер зазначив, що в момент удару людей у будинку не було, тому ніхто не постраждав.

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Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Ще два влучання припали на складські приміщення та виробничий об'єкт.

Згорілий будинок зсередини. Фото: Новини.LIVE

Також пошкоджено гуртожитки одного з навчальних закладів — там вибило вікна. Як повідомили журналісти, пошкоджено будинок скульптора Катіба Мамедова.

Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Терехов наголосив, що попри значні руйнування, інформації про постраждалих немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 9 серпня російські війська атакували Харків ракетами та безпілотниками. Унаслідок ударів постраждали 37 людей, ще одна загинула.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові показали наслідки російського удару по багатоповерхівці в Салтівському районі 9 серпня. Внаслідок атаки зруйновані перекриття та частина квартир на верхніх поверхах будинку.