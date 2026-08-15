Мер Харкова Ігор Терехов закликав готуватися до найважчих сценаріїв узимку

Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що Україна має готуватися до найскладніших сценаріїв наступної зими, оскільки спрогнозувати її перебіг наразі неможливо. За його словами, ситуація залежатиме від бойових дій і переговорного процесу, а одним із головних завдань є збереження генерації та захист енергетичної інфраструктури.

Про це інформує Новини.LIVE.

Україна має готуватися до різних сценаріїв узимку

Терехов зазначив, що минула зима стала серйозним випробуванням для України, а зараз неможливо точно спрогнозувати, якими будуть умови наступного опалювального сезону.

За його словами, це залежатиме, зокрема, від розвитку бойових дій та переговорів.

"Сьогодні я не можу прогнозувати, яка буде зима. Але нам потрібно готуватися до найважчих сценаріїв, і ми готуємося", — заявив мер Харкова.

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Він наголосив, що міста вже працюють над підготовкою до можливих проблем з енергопостачанням.

Терехов назвав основні напрямки підготовки

Серед ключових завдань мер Харкова назвав розвиток локальної генерації, встановлення блочно-модульних котелень та створення дублюючих систем.

За його словами, такі рішення мають забезпечити міста альтернативними джерелами тепла та електроенергії у разі пошкодження основної інфраструктури.

"Дуже важливо мати систему локальної генерації, систему блочно-модульних котелень, дублюючі системи на всякий випадок", — сказав Терехов.

Він також зазначив, що підготовка до зими має відбуватися у межах загального плану стійкості держави за участю центральної та місцевої влади.

Головне завдання — зберегти генерацію

Окремо Терехов наголосив на необхідності посилити захист енергетичної системи України від російських атак.

За його словами, стабільна робота енергетики залежить не лише від відновлення пошкоджених об’єктів, а й від їхнього фізичного захисту.

"Сьогодні потрібен дуже великий захист енергетичної системи України", — наголосив мер Харкова.

Водночас він назвав головним завданням збереження генерації по всій країні.

"Головне сьогодні зробити так по всій країні, щоб була не втрачена генерація", — заявив Терехов.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Ігор Терехов закликав створити в Україні систему доступного житла. Серед його пропозицій — створення житлових асоціацій, довгострокове іпотечне фінансування та розвиток соціальної оренди. За словами мера Харкова, нова система має об’єднати державу, громади, банки та приватних інвесторів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Ігор Терехов наголосив на необхідності об’єднання українських громад, держави та бізнесу для відновлення країни та повернення людей. Мер Харкова зазначив, що стійкість окремих громад залежить від спільної роботи на рівні всієї держави.