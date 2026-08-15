Терехов закликав створити в Україні систему доступного житла

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото ілюстративне: Ігор Терехов/Facebook

Україні потрібна нова система доступного житла, яка поєднає можливості держави, громад, банків і приватних інвесторів. Вона має передбачати створення житлових асоціацій, довгострокове іпотечне фінансування та розвиток соціальної оренди.

Такі пропозиції озвучив голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час засідання Правління АПМГ, інформує Новини.LIVE.

Учасники засідання обговорили відновлення житлового фонду та забезпечення житлом жителів прифронтових територій, ВПО, ветеранів і працівників критичної інфраструктури.

За словами Терехова, станом на кінець 2025 року прямі збитки житлового фонду України сягнули 61,1 млрд доларів. Близько 14% житла було пошкоджено або зруйновано, а загальна потреба у відновленні оцінюється майже у 90 млрд доларів.

Однією з ключових пропозицій стало створення житлових асоціацій за австрійською моделлю. Їхніми учасниками можуть бути громади, державні установи, благодійні фонди, профспілки, бізнес і приватні інвестори. Прибуток таких організацій спрямовується на будівництво нового житла та утримання вже наявного фонду.

Читайте також:

За його словами, Україні також необхідні спеціалізовані організації, здатні разом з державою, громадами, банками та приватними інвесторами будувати та утримувати доступне житло.

Ще одна ініціатива передбачає створення системи довгострокової іпотеки. Банки формуватимуть портфелі кредитів, а спеціалізована фінансова установа залучатиме для них кошти через випуск цінних паперів, забезпечених та гарантованих державою.

"Вона не кредитує людей безпосередньо, а забезпечує банки ресурсами для іпотечного кредитування. Такий підхід дозволить створити умови для зниження вартості кредитування та масштабного впровадження іпотеки без постійної залежності від бюджетного фінансування", – пояснив Терехов.

Для людей, які через вік, стан здоров’я чи рівень доходів не можуть скористатися іпотекою, він запропонував розвивати соціальне та доступне орендне житло.

"Для таких людей держава і громади повинні створити повноцінний сектор соціального житла та житла доступної оренди. Йдеться не лише про відновлення старого комунального житла, а про створення сучасного житлового фонду, придатного для тривалого проживання", – заявив очільник АПМГ.

Крім того, Терехов запропонував законодавчо закріпити спрямування 10% надходжень від продажу комунальних земель у прифронтових районах на будівництво соціального житла. Також він виступив за нульову ставку ПДВ на перший продаж житла юридичними особами, що має зменшити його кінцеву вартість.

"Наше завдання – створити таку систему, яка працюватиме незалежно від того, хто перебуває при владі, який бюджет ухвалюється наступного року і які політичні рішення прийматимуться в майбутньому. Житлова політика повинна стати інституцією, а не тимчасовою програмою", – підсумував Терехов.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Ігор Терехов наголосив на необхідності об’єднання українських громад, держави та бізнесу для відновлення країни та повернення людей. Мер Харкова зазначив, що стійкість окремих громад залежить від спільної роботи на рівні всієї держави.

Також Новини.LIVE писали, що Терехов закликав підтримати підприємства, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Він запропонував запровадити комплексну державну підтримку для бізнесу, щоб підприємства могли якнайшвидше відновлювати роботу після атак та зберігати робочі місця.