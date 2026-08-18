Терехов закликав обмежити націнку на базові продукти харчування

Ігор Терехов. Фото: Facebook/Ігор Терехов

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

ПДВ на соціально значущі продукти харчування в Україні необхідно знизити до 5%, а торговельну націнку на них – врегулювати. Стримування цін на базові харчові продукти є поширеною європейською практикою, яка допоможе захистити найбільш вразливі верстви населення та зберегти купівельну спроможність українців.

Такі пропозиції озвучив голова Асоціації прифронтових міст та громад та мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Терехов запропонував підвищити мінімальні соцстандарти

"Ми бачимо жахливу ситуацію: ми втрачаємо людей. За прогнозами, цьогоріч з України виїде близько 200 тисяч осіб, і більшість із них – молодь. Паралельно стрімко зростає рівень бідності: якщо раніше він становив 35–37%, то сьогодні сягає 41%. Якщо ми це не зупинимо, люди просто втратять надію. Тут потрібні кардинальні рішення в соціальній політиці, щодо підтримки людей", – заявив Терехов.

Серед пропозицій Асоціації – невідкладне підвищення соціальних стандартів. Зокрема, мінімальної пенсії до 6 тис. грн, а мінімальної заробітної плати – до 10 тис. грн. Крім того, голова АПМГ заявив про необхідність зміни підходів до оподаткування соціально значущих товарів. В цьому питанні він закликав спиратися на досвід країн Європейського Союзу.

"Крім того, у багатьох країнах є чіткий перелік соціально значущих продуктів харчування. Ми пропонуємо знизити ПДВ на такі товари до 5% і врегулювати торговельну націнку, щоб вона не завищувалася. Такі приклади ефективно працюють у Німеччині, Франції, Чехії", – наголосив Ігор Терехов.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Ігор Терехов заявив про необхідність створення в Україні нової системи доступного житла. За його словами, така модель має об’єднати можливості держави, територіальних громад, банків та приватних інвесторів. Серед запропонованих інструментів — створення житлових асоціацій, довгострокове іпотечне кредитування та розвиток соціальної оренди.

Як повідомляли Новини.LIVE, 6 серпня Асоціація прифронтових міст і громад підготувала та передала Кабінету Міністрів пакет із 130 законодавчих і бюджетних ініціатив. Голова АПМГ Ігор Терехов наголосив, що добробут українців має бути одним із ключових пріоритетів державної політики в умовах війни.