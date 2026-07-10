Терехов закликав ухвалити державну програму безпеки АЗС

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Telegram

Іванна Чайка редактор політичних новин

Очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов закликав ухвалити державну програму захисту АЗС. Він зазначив, що це має ініціювати уряд.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Новини.LIVE.

Атаки на АЗС мають на меті дестабілізувати ситуацію з пальним

"Потрібно, щоб на рівні уряду була прийнята державна програма щодо захисту наших АЗС. Мережі заправок з початку війни дуже підтримували нас, військових, комунальні служби, видавали паливо для роботи в надскладних умовах. Сьогодні держава має підставити їм плече, щоб зберегти життя людей — і тих, хто там працює, і тих, хто приїздить заправлятися", — підкреслив Терехов.

Також він закликав до будівництва мобільних укриттів безпосередньо неподалік станцій, а також підтримки бізнесу, який працює під постійними обстрілами.

"Потрібно надати їм підтримку у встановленні невеликих мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися під час повітряних тривог. Коли є загроза, станції зупиняють роботу, але працівникам та водіям немає де подітися. Крім цього, коли страждають наші АЗС, особливо на прифронтових територіях, у прифронтових громадах та містах, їм потрібна допомога. Це пільги в кредитуванні та страхування воєнних ризиків. Це необхідно зробити вже сьогодні", — наголосив очільник АПМГ.

Окремо він відзначив, що атаки на АЗС мають на меті дестабілізувати ситуацію з пальним.

"Ворог все частіше застосовує дрони, які прилітають по автозаправних станціях. Це спрямована атака, щоб посіяти паніку, створити дефіцит пального, ускладнити пересування людей і порушити логістику", — переконаний Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, російські окупанти все частіше атакують АЗС на Харківщині. У зв'язку з безпековою ситуацією всі станції в області тимчасово припиняли роботу. Тепер працює лише відпуск пального, продукти не продаватимуть.

Також нещодавно Терехов заявляв, що Україна має повернути своїх громадян з-за кордону. На його думку, сенс відновлення країни полягає у тому, щоб люди мали куди повернутися.