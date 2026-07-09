Терехов після сутичок із ТЦК у Львові звернувся до Міноборони

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував сутички між цивільними та представниками ТЦК, які сталися у Львові. Він заявив, що такі інциденти підривають довіру громадян до держави та потребують системних змін. На його думку, мобілізація має бути законною, справедливою й відбуватися з повагою до прав людини.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Ігоря Терехова у четвер, 9 липня.

Сутички з ТЦК у Львові: реакція Терехова

Міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував сутички між цивільними та представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які сталися 8 липня у Сихівському районі Львова. За його словами, цей випадок виходить далеко за межі локального інциденту та свідчить про необхідність системних змін у роботі ТЦК.

Терехов наголосив, що подібні конфлікти не можуть ставати звичним явищем, особливо в умовах повномасштабної війни, коли Україні як ніколи потрібні єдність, довіра та справедливість.

"Події у Львові — це не просто локальний інцидент. Це сигнал, на який держава має реагувати не емоціями, а рішеннями. Сутички цивільних людей із представниками ТЦК на вулицях українських міст не можуть ставати нормою. Тим більше — в умовах війни, коли країні як ніколи потрібні єдність, довіра і справедливість", — наголосив мер Харкова.

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Водночас Терехов підкреслив, що українці готові виконувати свій обов'язок із захисту держави. Однак, за його словами, це не означає, що люди мають миритися з порушенням своїх прав чи людської гідності.

"Я хочу сказати дуже чітко: українці готові захищати свою державу. Харків це доводить щодня. Наші люди служать, працюють під обстрілами, рятують, лікують, відновлюють місто після ударів. Ми всі розуміємо, що без армії не буде України. Але готовність захищати країну не означає готовність миритися зі свавіллям, приниженням, побиттями, незаконними утриманнями чи ситуаціями, коли людину фактично позбавляють права бути почутою", — зазначив міський голова Харкова.

На думку Терехова, ключовою проблемою є не сама мобілізація, а рівень довіри громадян до держави. Він переконаний, що саме Міністерство оборони має забезпечити законну, прозору та людяну роботу територіальних центрів комплектування, а суспільство повинно побачити реальні результати анонсованої реформи.

"Це не питання "проти мобілізації". Це питання довіри до держави. І відповідальність за цю довіру сьогодні лежить, зокрема, на Міністерстві оборони. Саме воно має забезпечити, щоб система ТЦК працювала законно, прозоро і по-людськи. Завдання реформувати ТЦК було поставлено вже пів року тому, і суспільство має право бачити не заяви про наміри, а реальні зміни", — зауважив Терехов.

Окремо міський голова заявив, що не можна ігнорувати випадки так званої "бусифікації" та порушення прав громадян. За його словами, держава не може вимагати від людей поваги до себе, якщо сама не гарантує їм повагу до їхніх прав і гідності:

"Бо не можна нескінченно пояснювати людям, що "так склалося", закривати очі на "бусифікацію", не можна вимагати від громадянина поваги до держави, коли сама держава не гарантує йому повагу до його прав і гідності".

Терехов також наголосив, що мобілізація є необхідною для захисту країни, однак усі процедури повинні відбуватися відповідно до закону, а військовозобов'язані мають чітко розуміти свої права та рішення, які щодо них ухвалюють.

"Мобілізація потрібна. Але вона має бути справедливою. Лікарські комісії мають ухвалювати чесні рішення, а не штампувати висновки. Розподіл військовозобов’язаних має бути зрозумілим. Дії представників ТЦК мають відповідати закону, а не логіці сили. Людина має розуміти, що відбувається, які в неї права і які рішення щодо неї ухвалюються", — пояснив Терехов.

Окремо мер Харкова звернув увагу, що подібні конфлікти можуть бути використані Росією для інформаційної війни проти України. На його переконання, відповіддю на такі випадки має стати не лише покарання винних, а насамперед реальна реформа системи:

"І ще одне. Кожен такий конфлікт, як вчора у Львові, це подарунок для російської пропаганди. Ворог хоче показати, що українці воюють не лише з ним, а й між собою. Ми не маємо права давати йому такі кадри. Тому відповідь має бути не в покаранні людей як способі "закрити тему". Відповідь має бути в реальній реформі системи".

На завершення Терехов наголосив, що мобілізація та повага до прав людини не суперечать одна одній, а є однаково важливими складовими сильної держави:

"Мобілізація — це обов’язок держави й громадянина. Але гідність людини та повага до її прав — це теж основа держави. І одне не може скасовувати інше".

Скриншот повідомлення Терехова/Facebook

Нагадаємо, 8 липня у Сихівському районі Львова під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію сталася сутичка між місцевими жителями та представниками ТЦК. Під час конфлікту десятки людей перекрили дорогу та перекинули службовий автомобіль.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Ігор Терехов заявив, що автозаправні станції мають бути обладнані укриттями для захисту працівників і відвідувачів. За його словами, якщо власники АЗС не можуть зробити це самостійно, держава повинна запровадити відповідну програму підтримки. Водночас Терехов наголосив, що бізнес також має нести відповідальність за безпеку людей.

Новини.LIVE також повідомляли, що Терехов наголосив на тому, що забезпечення українців доступним житлом має стати одним із ключових напрямів державної політики. На його думку, саме власне житло є одним із головних чинників повернення українців, які виїхали за кордон через війну.