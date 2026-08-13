У двох районах Харкова зникло газопостачання: адреси

Фахівець ремонтує мережу. Фото: Харківська філія "Газмережі"

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Харкові 13 серпня тимчасово припинили газопостачання у Слобідському та Київському районах. Фахівці проводитимуть роботи на газових мережах. Без газу залишаться мешканці кількох будинків. Після завершення робіт газопостачання відновлять за умови доступу до всіх помешкань для перевірки систем.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

Відключення у Слобідському районі

У Слобідському районі газопостачання тимчасово припинять у будинках за адресами:

пров. Ялтинський, 7, 8, 9.

Відключення у Київському районі

У Київському районі без газу залишаться мешканці будинків за такими адресами:

пров. Студентський, 2, 4, 6, 8, 10;

вул. Студентська, 4, 5/2-А, 5/2, 5/1, 5/6, 5, 5/4, 6/18, 6, корп. 12, 7, 15/17, 19, 20, 3.

Коли відновлять

Підключення будинків відбудеться після завершення робіт. Для цього фахівцям має бути забезпечений доступ до всіх помешкань. Це потрібно для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання.

Скільки коштує газ

Із 1 серпня 2026 року для жителів Харкова та області більшість комунальних тарифів залишиться на нинішньому рівні. Зокрема, для побутових споживачів ціна природного газу в липні не зміниться. Вартість становитиме 7,96 грн за кубометр.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові планують підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Зміни хочуть запровадити у два етапи — з жовтня 2026 року та січня 2027-го. Причина — чинний тариф покриває лише близько 30% фактичних витрат підприємства. Водночас після підвищення харківський тариф залишиться серед найнижчих в Україні.

Також Новини.LIVE писали, що ініціатива голови Асоціації прифронтових міст і громад Ігоря Терехова щодо зниження ставки ПДВ на товари першої необхідності до 5% сприяє подоланню бідності. Це доведено європейським досвідом.