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Головна Харків Ініціатива Терехова щодо зниження ПДВ на продтовари сприятиме подоланню бідності: експерт

Ініціатива Терехова щодо зниження ПДВ на продтовари сприятиме подоланню бідності: експерт

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 14:42
Ініціатива Терехова щодо зниження ПДВ на продтовари сприятиме подоланню бідності: експерт
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

Ініціатива голови Асоціації прифронтових міст і громад Ігоря Терехова щодо зниження ставки ПДВ на товари першої необхідності до 5% сприяє подоланню бідності. Це доведено європейським досвідом.

На цьому наголосив економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ, передає Новини.LIVE.

Терехов запропонував знизити ПДВ на продукти першої необхідності до 5%

Як пояснив експерт, чинна пласка шкала ПДВ не дозволяє формувати дієву державну політику, в тому числі щодо збільшення платоспроможного попиту найбільш незахищених верств населення.

"Пласку шкалу ПДВ обгрунтовували тим, що так легше боротись із схемами. Як наслідок, від кількарівневої шкали ПДВ відмовились, а схеми залишились. А що дає кількаступенева шкала ПДВ? (до речі, вона застосовується в багатьох країнах світу, зокрема і в ЄС). Вона дозволяє встановлювати на соціальні товари та послуги знижену ставку ПДВ", — зазначив Кущ.

Така знижена ставка ПДВ, додав він, дозволяє стримати зростання цін на соціальні товари і, відповідно, підвищити платоспроможний попит з боку соціально незахищених верств населення. При цьому на "лакшері" товари, елітні автомобілі, тощо, можна встановлювати збільшену ставку ПДВ.

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"Важливо, що цю тему почали артикулювати в Україні. Наприклад, Ігор Терехов, очільник Асоціації прифронтових міст та громад, запропонував знизити ПДВ на продукти першої необхідності до 5%. Він наголосив, що держава має негайно змінити підходи до регулювання цін і запровадити європейські стандарти податкової політики", — підкреслив економіст.

Він також погодився з твердженням Терехова про те, що наразі дуже важливо надавати підтримку людям, які особливо цього потребують, а держава і влада на місцях мають робити все можливе для цього

"До речі, найбільш ефективна модель кількаступеневої ставки ПДВ запроваджена в Польщі, в першу чергу, мова про знижену ставку податку на соціальні товари. І це стимулює як виробництво, так і споживання вітчизняних товарів. А також сприяє подоланню бідності", — констатував Олексій Кущ.

Раніше Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов запропонував переглянути державну політику щодо внутрішньо переміщених осіб, поставивши в її центр потреби самих людей. За його словами, ефективна інтеграція переселенців неможлива без забезпечення їх житлом, робочими місцями, підтримки підприємницьких ініціатив, доступу до освіти та створення умов для повноцінного життя в нових громадах.

Також Терехов наголосив на необхідності запровадження загальнодержавної програми захисту автозаправних станцій. Він зазначив, що АЗС є об'єктами критичної інфраструктури, тому повинні мати укриття, облаштовані за єдиними вимогами, а фінансувати ці роботи, на його думку, має держава в межах заходів цивільного захисту.

товари Ігор Терехов ПДВ
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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