Обстріл Харкова 11 липня - пошкоджено медзаклад

Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російська армія цього ранку, 11 липня, вкотре атакувала центр Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено лікарню.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

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"У центрі міста, внаслідок ворожого обстрілу, постраждав працюючий медичний заклад", — пише Терехов.

Він уточнив, що за первинною інформацією, там вилетіли шибки, але триває обстеження будівлі.

Нагадаємо, що менше години тому у Харкові пролунав мінімум один вибух. Центр міста атакував дрон.

Зокрема, внаслідок атаки, попередньо, є постраждалі. Водночас за даними ОВА, інформації про постраждалих не було.