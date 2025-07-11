Обстріл Харкова 11 липня - пошкоджено медзаклад

У Харкові через атаку РФ пошкоджено медзаклад — що відомо
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Дата публікації: 11 липня 2025 05:59
Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС
Російська армія цього ранку, 11 липня, вкотре атакувала центр Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено лікарню.
Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
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"У центрі міста, внаслідок ворожого обстрілу, постраждав працюючий медичний заклад", — пише Терехов.
Він уточнив, що за первинною інформацією, там вилетіли шибки, але триває обстеження будівлі.
Нагадаємо, що менше години тому у Харкові пролунав мінімум один вибух. Центр міста атакував дрон.
Зокрема, внаслідок атаки, попередньо, є постраждалі. Водночас за даними ОВА, інформації про постраждалих не було.
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