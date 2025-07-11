Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові через атаку РФ пошкоджено медзаклад — що відомо

У Харкові через атаку РФ пошкоджено медзаклад — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 05:59
Обстріл Харкова 11 липня - пошкоджено медзаклад
Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російська армія цього ранку, 11 липня, вкотре атакувала центр Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено лікарню.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Реклама
Читайте також:

Перші наслідки атаки РФ по Харкову 11 липня

"У центрі міста, внаслідок ворожого обстрілу, постраждав працюючий медичний заклад", — пише Терехов.

Він уточнив, що за первинною інформацією, там вилетіли шибки, але триває обстеження будівлі.

Нагадаємо, що менше години тому у Харкові пролунав мінімум один вибух. Центр міста атакував дрон.

Зокрема, внаслідок атаки, попередньо, є постраждалі. Водночас за даними ОВА, інформації про постраждалих не було.

Харків обстріли Ігор Терехов дрон Шахід-136 війна в Україні постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації