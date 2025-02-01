Вибухи у Харкові зранку 1 лютого — яка небезпека

У Харкові чутно потужні вибухи
Вибухи в Харкові пролунали зранку 1 лютого. Людей попереджали про загрозу російських ракет.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Харкові
"У Харкові було чутно серію вибухів", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ заявляли про швидкісні цілі.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Що відомо про атаку
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що був приліт попередньо у Холодногірському районі, у межах житлової забудови. Наразі на місці влучання зафіксовано пожежу.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що профільні служби виїхали на місце удару. Наразі відомо про двох поранених, одна жінка у важкому стані.
Нагадаємо, у Харкові лунали вибухи о 05:40. Повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.
Також вибухи зранку лунали у Київській та Полтавській областях.
Читайте Новини.LIVE!