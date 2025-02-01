Вибухи у Харкові зранку 1 лютого — яка небезпека

Вибух. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи в Харкові пролунали зранку 1 лютого. Людей попереджали про загрозу російських ракет.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Харкові

"У Харкові було чутно серію вибухів", — йдеться у повідомленні.

Допис про вибухи в Харкові. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ заявляли про швидкісні цілі.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Що відомо про атаку

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що був приліт попередньо у Холодногірському районі, у межах житлової забудови. Наразі на місці влучання зафіксовано пожежу.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що профільні служби виїхали на місце удару. Наразі відомо про двох поранених, одна жінка у важкому стані.

Дописи Синєгубова та Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові лунали вибухи о 05:40. Повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Також вибухи зранку лунали у Київській та Полтавській областях.