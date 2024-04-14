У Харкові гримлять вибухи — чим атакує Росія

Термінова новина

Вибухи в Харкові зараз 14 квітня пролунали під час атаки ударних безпілотників на регіон. Наразі повітряна тривога охопила Харківську, Сумську та Донецьку область.

Про вибухи повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

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Вибухи в Харкові 14 квітня

За словами міського голови, Харків у небезпечній зоні, його атакують "шахеди".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про нові безпілотники, що летять в бік міста.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Повітряна тривога в Сумській, Харківській та Донецькій області оголошена через загрозу ударних безпілотників.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:35. Видання "Суспільне" повідомляє про повторні вибухи в Харкові.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"

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