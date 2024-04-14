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У Харкові гримлять вибухи — чим атакує Росія

14 квітня 2024 00:08
оновлено: 00:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Харкові гримлять вибухи — чим атакує Росія
Термінова новина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Харкові зараз 14 квітня пролунали під час атаки ударних безпілотників на регіон. Наразі повітряна тривога охопила Харківську, Сумську та Донецьку область. 

Про вибухи повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

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Вибухи в Харкові 14 квітня

За словами міського голови, Харків у небезпечній зоні, його атакують "шахеди".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про нові безпілотники, що летять в бік міста.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Повітряна тривога в Сумській, Харківській та Донецькій області оголошена через загрозу ударних безпілотників. 

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 14 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:35. Видання "Суспільне" повідомляє про повторні вибухи в Харкові.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"

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