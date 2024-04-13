Терехов розповів, скільки людей хочуть повернутися до Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, скільки людей хочуть повернутися в місто. За його словами, йдеться про близько 55% жителів.

Про це Ігор Терехов сказав в інтерв’ю TSN.ua у суботу, 13 квітня.

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"Харків’яни завжди були згуртовані. Сьогодні ми стали більш чуйно ставитися один до одного, більше допомагати один одному. Стали однією родиною. Я дуже хочу, щоб після перемоги це збереглося", — наголосив Терехов.

Він зазначив, що у місті наразі немає відтоку людей попри відключення світла внаслідок російських атак.

"Люди повертаються. У нас немає відтоку, незважаючи на графіки відключень. Я маю певну соціологію щодо людей, які виїхали. 55% з них хочуть повернутися до літа. Це дуже багато. Хтось повернеться, хтось поки що ні, тому що тривають відключення електропостачання і обстріли. Але коли буде безпечно і закрите небо, повернеться дуже багато людей. А після перемоги, я впевнений, що 95% харків’ян повернуться", — додав Терехов.

Нагадаємо, понад 20 тисяч домогосподарств на Харківщині залишилися без електроенергії. Також у регіоні є проблеми з постачання газу.

Також примусова евакуація на Харківщині потрібна, бо частина населених пунктів справді перебуває у скрутній ситуації. Тому цей процес має розпочатися, попри те, що росіяни намагатимуться використати його у своїх пропагандистських цілях.