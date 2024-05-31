У Харкові окупанти поцілили в багатоквартирний житловий будинок, — Терехов
31 травня 2024 00:15
У Харкові окупанти поцілили в багатоквартирний житловий будинок
Пізно ввечері в четвер, 30 травня, російські окупанти завдали удару по району щільної забудови в Харкові. У місті було чутно вибухи.
Міський голова Ігор Терехов повідомив, що є влучення в багатоквартирний житловий будинок. Є руйнування. Спалахнула пожежа. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
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