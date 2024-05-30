Обстріл Харківської області 30 травня

Окупанти вдарили по навчальному закладі в Харківській області
Російські окупанти вдень, 30 травня, вкотре обстріляли Харківську область. Під ударом ворога опинилася будівля навчального закладу.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Наслідки обстрілу Харківської області
Противник завдав удару по прифронтовому населеному пункті Борівської громади Ізюмського району. Внаслідок обстрілу сталося руйнування одноповерхової будівлі навчального закладу, а також пожежа на площі близько 600 кв.м.
"Вогнеборці працювали під загрозою постійних ворожих обстрілів. Попередньо, жертв та постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 30 травня окупанти атакували Харківську область. Внаслідок ударів FPV-дронами були пошкоджені цивільні об'єкти.
Також внаслідок нічного російського обстрілу Харківщини було пошкоджено будівлю та стайню, які належать міському кінно-спортивному клубу.
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