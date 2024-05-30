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Окупанти вдарили по навчальному закладі в Харківській області

30 травня 2024 20:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Харківської області 30 травня
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Харківської області. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вдень, 30 травня, вкотре обстріляли Харківську область. Під ударом ворога опинилася будівля навчального закладу.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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Противник завдав удару по прифронтовому населеному пункті Борівської громади Ізюмського району. Внаслідок обстрілу сталося руйнування одноповерхової будівлі навчального закладу, а також пожежа на площі близько 600 кв.м.

Наслідки обстрілу Харківської області 30 травня
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Харківської області. Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків російського обстрілу Харківської області 30 травня
Рятувальник, який ліквідовував наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

"Вогнеборці працювали під загрозою постійних ворожих обстрілів. Попередньо, жертв та постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Рятувальник, який ліквідовував наслідки обстрілу Харківської області 30 травня
Рятувальник, який ліквідовував наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 травня окупанти атакували Харківську область. Внаслідок ударів FPV-дронами були пошкоджені цивільні об'єкти.

Також внаслідок нічного російського обстрілу Харківщини було пошкоджено будівлю та стайню, які належать міському кінно-спортивному клубу. 

Україна
окупанти
рятувальники
ДСНС
обстріли
Харківська область
війна

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