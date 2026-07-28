У Харкові посилять захист від дронів: експериментальний проєкт

Російський дрон на оптоволокні. Фото ілюстративне: Сергій Флеш/Facebook

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Харкові планують запустити експериментальний проєкт для захисту міста від FPV-дронів на оптоволоконному керуванні. Небезпека таких атак уже поширюється не лише на окремі райони, а й на інші частини міста. Паралельно область посилює захист медиків, які працюють під обстрілами. Понад 70 автомобілів екстреної допомоги вже мають системи РЕБ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Суспільне Харків.

Нова загроза

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов 28 липня повідомив, що влада разом із військовими аналізує ситуацію та готує експериментальний проєкт для захисту Харкова від FPV-дронів на оптоволокні. За його словами, під підвищеною небезпекою перебувають північні райони та околиці міста. Зокрема, йдеться про частини Шевченківського, Салтівського та Київського районів. Водночас, як зазначив Синєгубов, загроза вже стосується й інших районів Харкова.

"Північні райони, околиці Харкова під небезпекою — частини Шевченківського, Салтівського, Київського районів. Однак, як показує наш досвід, вже й інші райони перебувають під небезпекою", — сказав керівник ОВА.

Він закликав жителів міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

Захист "швидких"

Окремо в області посилюють захист автомобілів екстреної медичної допомоги. Щодня на чергування в Харківській області виїжджають близько 90 таких машин. Понад 70 із них уже обладнані системами РЕБ та засобами виявлення й моніторингу повітряного простору.

За словами Синєгубова, близько 50 захищених автомобілів щодня працюють на найбільш небезпечних напрямках. Нещодавно медикам також передали ще 20 комплектів обладнання.

"Наше завдання, щоб 100% автомобілів були оснащені зазначеними системами, щоб по максимуму захистити наших людей", — наголосив начальник Харківської ОВА.

Посилення захисту пов’язане з тим, що російські FPV-дрони вже можуть досягати Харкова. Водночас область продовжує працювати над захистом логістичних маршрутів та розвитком систем протидії повітряним загрозам.

Як повідомляли Новини.LIVE, Харків зазнав масштабних руйнувань через повномасштабну війну Росії проти України. Місто продовжує відновлювати житлові будинки та іншу пошкоджену інфраструктуру. Водночас цей процес ускладнюють нестача фінансування та працівників. Попри це, роботи з відбудови у Харкові тривають.

Також Новини.LIVE писали, що після чергових російських ударів на Харківщині планують посилити заходи безпеки на підприємствах та об'єктах, де постійно перебувають люди. Влада окремо працюватиме над захистом терміналу Нової пошти, який уже неодноразово атакували, та автозаправних станцій. Серед можливих рішень — додаткові укриття, антидронові сітки та покращення системи оповіщення.