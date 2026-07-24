У Харкові працюють 9 підземних шкіл — Терехов про розвиток освіти

Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

У Харкові продовжують розширювати мережу безпечних навчальних закладів, які працюють під землею. Наразі в місті вже функціонують дев'ять таких шкіл, а також метро-школи, де діти можуть навчатися навіть в умовах постійної загрози обстрілів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

Підземні школи в Харкові

За словами Терехова, Харків став одним із перших міст, хто запровадив такий формат навчання. Окрім спеціально збудованих підземних шкіл, у Харкові також продовжують працювати метро-школи, які користуються великою популярністю серед учнів та їхніх батьків.

Міський голова наголосив, що досвід організації освітнього процесу під землею є унікальним не лише для України, а й для світу. Саме тому попит на безпечне офлайн-навчання залишається дуже високим.

Ігор Терехов додав, що в Харкові вже збудували ще одну велику підземну школу, яка здатна приймати до 1200 учнів у дві зміни. За його словами, міська влада не планує зупинятися на досягнутому та продовжить будівництво нових безпечних освітніх просторів.

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"Унікальний досвід у світі, який є у нас, користується шаленим попитом. Діти ходять до метро-школи. Крім цього, за цей час ми побудували вже дев'ять справжніх підземних шкіл. Ще є підземна велика школа, розрахована на 1200 учнів у дві зміни. Ми не зупиняємо роботу, працюємо для того, щоб будувати школи", — заявив мер Харкова.

Як писали Новини.LIVE, раніше у ДПСУ розповідали, що РФ посилила атаки дронами на Харківщині. Ворог активно використовує ділянки кордону для запуску ударних безпілотників по українській території.

Також Ігор Терехов заявляв, що держава повинна стримувати ціни на життєво важливі товари. Він вважає, що необхідно запровадити європейські стандарти податкової політики.