У Харкові пролунав вибух

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: depositphotos

У Харкові ввечері в четвер, 22 серпня, було чутно вибух. Ймовірно, він стався за межами міста.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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Вибух в Харкові 22 серпня

О 21:49 в Харківській області було оголошено повітряну тривогу.

О 21:56 в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль на Харківщині.

Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

О 21:57 місцеві ЗМІ повідомили, що в місті пролунав вибух. Ймовірно, він стався за межами міста.

Допис про вибухи у Харкові. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Про небезпеку попередили мешканців Сумської та Донецької областей. Тривога пов'язана з загрозою застосування балістики.