У Харкові пролунав вибух

У Харкові прогримів потужний вибух
22 серпня 2024 22:04
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: depositphotos
У Харкові ввечері в четвер, 22 серпня, було чутно вибух. Ймовірно, він стався за межами міста.
Про це повідомили місцеві ЗМІ.
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Вибух в Харкові 22 серпня
О 21:49 в Харківській області було оголошено повітряну тривогу.
О 21:56 в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль на Харківщині.
О 21:57 місцеві ЗМІ повідомили, що в місті пролунав вибух. Ймовірно, він стався за межами міста.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Про небезпеку попередили мешканців Сумської та Донецької областей. Тривога пов'язана з загрозою застосування балістики.
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